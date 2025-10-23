Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Право на пенсію — що треба знати тим, хто має радянський стаж

Право на пенсію — що треба знати тим, хто має радянський стаж

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 06:10
Оновлено: 10:19
Пенсії у 2025 році — правила щодо стажу, отриманого в радянські часи, змінили
Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

В Україні змінились правила обліку страхового стажу для призначення пенсійних виплат, отриманого до січня 1992 року в країнах колишнього СРСР. Відповідні зміни затвердив Кабінет міністрів.

Про новий підхід розповідає редакція Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зміни щодо стажу, отриманого в радянські часи

З 2023 року Росія припинила дію угоди щодо пенсійного забезпечення, аналогічно вчинила й українська сторона. У зв'язку з цим постала необхідність у новому порядку обліку відповідного стажу.

Згідно з рішенням уряду, нові правила обліку стажу, отриманого до 1992 року в СРСР актуальне для мільйонів українських громадян, які працювали в радянські часи за межами України, проте досі не мали права додати відповідні роки стажу для отримання пенсійних виплат.

У разі призначення пенсії тепер будуть діяти такі механізми:

  1. Процедура перевірки наявності виплат із-за кордону. Якщо інша країна (як приклад, РФ чи Білорусь) не надавала пенсію за радянський період, ці роки будуть враховані до стажу в Україні.
  2. Вимога документального підтвердження. Потрібно буде надати документи з підтвердженням роботи в республіках екс-СРСР до січня 1992 року.

Втрата чи неправильні дані у трудовій книжці

За інформацією Пенсійного фонду, якщо трудову книжку втрачено або в неї не внесені записи щодо термінів роботи, вказані неправильні дані, для підтвердження стажу, отриманого до 2004 року, його можна завірити: 

  • інформацією з реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування;
  • виписками або довідками, складеними, зокрема, на основі даних, з інформаційних систем підприємств, установ та організацій;
  • особовими рахунками й відомостями на видачу зарплати; 
  • посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами й угодами з відмітками про виконання та іншими документами, де містяться дані про періоди роботи;
  • членськими квитками профспілок.

"Якщо ж трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується Комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії", — пояснили в ПФУ.

Раніше ми писали, що пенсіонери за кордоном чи в окупації можуть втратити виплати з 2026 року. Щоб цього уникнути, потрібно пройти процедуру ідентифікації до кінця грудня. 

Також ми розповідали, що в листопаді деякі пенсіонери, які досягли 80-річчя отримають доплату у 900 грн. Для цього треба особисто звернутися з документами до ПФУ.  

виплати пенсії пенсіонери стаж гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації