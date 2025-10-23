Пенсії у 2025 році — правила щодо стажу, отриманого в радянські часи, змінили

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

В Україні змінились правила обліку страхового стажу для призначення пенсійних виплат, отриманого до січня 1992 року в країнах колишнього СРСР. Відповідні зміни затвердив Кабінет міністрів.

Про новий підхід розповідає редакція Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зміни щодо стажу, отриманого в радянські часи

З 2023 року Росія припинила дію угоди щодо пенсійного забезпечення, аналогічно вчинила й українська сторона. У зв'язку з цим постала необхідність у новому порядку обліку відповідного стажу.

Згідно з рішенням уряду, нові правила обліку стажу, отриманого до 1992 року в СРСР актуальне для мільйонів українських громадян, які працювали в радянські часи за межами України, проте досі не мали права додати відповідні роки стажу для отримання пенсійних виплат.

У разі призначення пенсії тепер будуть діяти такі механізми:

Процедура перевірки наявності виплат із-за кордону. Якщо інша країна (як приклад, РФ чи Білорусь) не надавала пенсію за радянський період, ці роки будуть враховані до стажу в Україні. Вимога документального підтвердження. Потрібно буде надати документи з підтвердженням роботи в республіках екс-СРСР до січня 1992 року.

Втрата чи неправильні дані у трудовій книжці

За інформацією Пенсійного фонду, якщо трудову книжку втрачено або в неї не внесені записи щодо термінів роботи, вказані неправильні дані, для підтвердження стажу, отриманого до 2004 року, його можна завірити:

інформацією з реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування;

виписками або довідками, складеними, зокрема, на основі даних, з інформаційних систем підприємств, установ та організацій;

особовими рахунками й відомостями на видачу зарплати;

посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами й угодами з відмітками про виконання та іншими документами, де містяться дані про періоди роботи;

членськими квитками профспілок.

"Якщо ж трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується Комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії", — пояснили в ПФУ.

Раніше ми писали, що пенсіонери за кордоном чи в окупації можуть втратити виплати з 2026 року. Щоб цього уникнути, потрібно пройти процедуру ідентифікації до кінця грудня.

Також ми розповідали, що в листопаді деякі пенсіонери, які досягли 80-річчя отримають доплату у 900 грн. Для цього треба особисто звернутися з документами до ПФУ.