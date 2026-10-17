Жінка та чоловік похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, як зміняться норми тривалості страхового стажу для призначення пенсії за віком у наступні роки. Також уточнили, коли у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсію почнуть призначати незалежно від віку.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь ПФУ, передають Новини.LIVE.

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Які існують правила призначення пенсії за віком

Як зазначили у фонді, від набутого страхового стажу залежить право, коли настане можливість оформлення пенсійнії за віком. Окремо визначається стаж, необхідний для виходу на заслужений відпочинок в 60, 63 та 65 років. А саме:

33 роки стажу дадуть право на пенсію у 60 років;

від 23 до 33 років — за досягнення 63 років;

від 15 до 23 років — за досягнення 65 річного віку.

З огляду на це, якщо людина не накопичила достатньо стажу для призначення пенсії в 60 років, то зможе це зробити у 63 роки, якщо в цьому віці не буде достатньої кількості напрацьованого стажу, то пенсію призначать у разі досягнення 65 річного віку за наявності стажу 15 років.

Якщо громадянин набуде менш ніж 15 років стажу, то пенсійну виплату не призначать. За таких обставин зможе претендувати тільки на державну соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю.

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Як зміняться вимоги до стажу у наступні роки

Відповідно до пенсійної реформи в Україні, вимоги до стажу для виходу на пенсію за віком будуть зростати щороку до 2028 року.

Зміни до страхового стажу відбуватимуться так:

У 2027 році:

у 60 років: треба 34 роки стажу;

у 63 роки: від 24 до 34 років стажу;

у 65 років: від 15 до 24 років стажу.

У 2028 році:

у 60 років: не менше 35 років стажу;

у 63 роки: від 25 до 35 років стажу;

у 65 років: від 15 до 25 років стажу.

Водночас, починаючи з 1 січня 2028 року, тим громадянам, які матимуть від 40 років страхового стажу, пенсію почнуть призначати незалежно від віку.

Терміни призначення пенсії за віком

За даними ПФУ, пенсію за віком призначають з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку, якщо звернення було подане не пізніше трьох місяців.

Громадяни можуть звернутися із заявою про призначення пенсії у будь-який підрозділ з обслуговування (сервісний центр) Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації або дистанційно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Пенсійний фонд може деяким категоріям працівників нараховувати подвійний страховий стаж під час призначення пенсії. У ПФУ пояснили, які працівники можуть скористатися таким правом. Також уточнили, як позначиться такий підхід на сумі пенсійної виплати.

Ще Новини.LIVE писали, що у жовтні пенсіонерам віком понад 65 років передбачаються доплати. На додаткові виплати можуть розраховувати ті громадяни, у кого сума пенсії не відповідає мінімальній гарантії від держави на 2026 рік. Водночас, потрібно мати достатній обсяг стажу: мінімально 35 років, у жінок — щонайменше 30 років.