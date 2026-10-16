Пенсія на пільгових умовах: кому з українців зараховують рік роботи як за два

Чоловік похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі категорії працівників наділені правом на подвійне зарахування страхового стажу у разі оформлення пенсії. Фахівці Пенсійного фонду звертають увагу під час розрахунку розміру виплати на періоди роботи, адже після 1 січня 2004 року стаж враховують за загальними правилами.

Про те, для кого діє відповідна норма, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому з працівників зараховують подвійний стаж до пенсії

Відповідне право закріплене у законі "Про пенсійне забезпечення", що визначає державні гарантії щодо пенсійного забезпечення для непрацездатних громадян.

Згідно з ним, зарахування стажу у подвійному розмірі за окремі періоди роботи передбачене для деяких медичних працівників визначених інфекційних, психіатричних, реанімаційних та інших медзакладів та підрозділів. А саме:

Лепрозорні та протичумні заклади охорони здоров’я; Заклади та відділення, де лікують людей, інфікованих ВІЛ/хворих на СНІД; Інші інфекційні заклади та відділення; Патолого-анатомічні та реанімаційні відділення медзакладів.

Коли враховують подвійний стаж та як це вплине на пенсію

За інформацією Пенсійного фонду, подвійне зарахування періоду роботи означає, що людина зможе раніше оформити пенсію. Проте варто розуміти, що законодваство дозволяє не кожен рік автоматично враховувати як два роки під час оформлення виплати.

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Згідно з нормами, порядок підтвердження страхового стажу прив'язаний до періодів, за який його обчислюють:

до 1 січня 2004 року стаж можна підтвердити документами відповідно старого законодавства (трудова книжка, інші документи, що засвідчать роботу);

з 1 січня 2004 року — на основі даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Зокрема, під час визначення права на призначення пенсії періоди роботи після 1 січня 2004 року зараховують до стажу на загальних підставах, тобто одинарно.

Також факт подвійного розміру стажу для медиків вплине лише на право виходу на пенсію за віком (достроково), проте не подвоїть суму пенсійних виплат.

Які необхідні документи для оформлення пенсії

Для того, щоб оформити пенсію із врахуванням подвійного стажу, потрібно підготувати такі документи:

Заяву про призначення пенсії (подається до Пенсійного фонду або через портал е-послуг ПФУ);

Паспорт громадянина/ID-картка;

Ідентифікаційний код;

Трудову книжку або інші документи, що підтвердять стаж роботи до 01.01.2004 (Порядок № 637);

Довідку з місця роботи/архіву (важлива назву закладу, підрозділу, посаду та характер роботи, періоди роботи, які підлягають подвійному зарахуванню);

Диплом про медосвіту, документи про підвищення кваліфікації (за необхідності);

Довідку про зарплату (за бажанням).

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