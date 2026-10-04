Пенсіонерам 1956 та 1946 років народження передбачені доплати: які суми

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE.

У жовтні в Україні громадяни 1956-1946 років народження, яким нараховують невеликі пенсії, зможуть отримати додаткові виплати. Йдеться про надання компенсаційних доплат за президентською програмою. Важливо, щоб загальна пенсійна виплата разом з усіма доплатами не перевищувала певну суму коштів.

Про те, які передбачені надбавки, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто має право на доплати до пенсій у жовтні

В Україні пенсійна система регулюється законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Водночас, постановою № 168 Кабінету Міністрів від 24 лютого 2023 року передбачені доплати особам похилого віку. Відповідні грошові компенсації були ініційовані президентом.

Йдеться про нарахування вікових надбавок (щомісячних компенсаційних виплат) пенсіонерам, яким понад 70 років.

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Розміри компенсаційних виплат до пенсій

Загалом передбачені три види надбавок, які прив'язані до віку громадян: з 70, 75 та 80 років. З огляду на це, отримати виплати у 2026 році зможуть ті, хто народився у 1946 —1956 роках.

Йдеться про нарахування таких додаткових сум:

Доплата у 300 грн — для тих, кому виповнилося від 70 років до 75 років; Надбавка у сумі 456 грн — для пенсіонерів віком від 75 років до 80 років; Доплата у розмірі 570 грн — для тих, хто досягнув 80 років.

Нюанси надання вікових доплат до пенсій

Відповідні грошові компенсації для підтримки громадян похилого віку призначають незалежно від таких факторів:

Виду отримуваної пенсії;

Закону, за яким її призначено;

Наявності певного стажу.

З огляду на це, розраховувати на нарахування компенсацій зможуть всі українці, яким виплачують пенсію за віком, вислугою років чи по інвалідності.

Ключовою перепоною у праві на виплати є розмір призначеної пенсії. Загальна сума разом з усіма доплатами, підвищеннями та додатковими пенсіями не повинна перевищувати розмір середньої заробітної плати в країні, зафіксованої станом на 2020 рік. Йдеться про суму у 10 340 грн.

Згідно з правилами, спеціального звернення для оформлення вікових компенсацій не вимагають, адже громадянам нараховують такі доплати автоматично.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за яких підстав ПФУ може призначити громадянам довічні пенсії. Право на такі виплати залежать від низки факторів. Зокрема, їх можуть призначити у разі досягнення пенсійного віку, за наявності достатнього стажу, групи інвалідності чи спецумов служби/діяльності.

Також Новини.LIVE писали, що у Пенсійному фонді уточнили, кому передбачена доплата у розмірі у 35% від прожиткового мінімуму. На таку виплату можуть претендувати самотні батьки у разі виховання від п'яти дітей до 6-річного віку. Таке може трапитися у разі смерті матері/позбавлення батьківських прав. Пенсія за особливі заслуги надається також за таку ж кількість усиновленіих дітей.