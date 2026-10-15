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Головна Фінанси Пенсійні надбавки: скільки доплачують тим, кому 65+

Пенсійні надбавки: скільки доплачують тим, кому 65+

Ua ru
15 жовтня 2026 06:10
Пенсії в Україні: які гарантують виплати громадянам віком 65+ у жовтні
Люди похилого віку. Фото: Freepik

У жовтні 2026 року громадяни, вік яких перевищує 65 років, отримають до базових сум пенсійних виплат гарантовані надбавки. На такі виплати зможуть розраховувати ті, у кого пенсії не відповідають мінімально затвердженим нормам, проте мають достатню кількість страхового стажу.

Про те, які надбавки нададуть пенсіонерам, розповідають Новини.LIVE.

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Коли 65-річні можуть претендувати на доплати до пенсій

Як пояснили в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ), громадянам, які досягли 65-річного віку, держава гарантує мінімальний розмір пенсії. Якщо з якихось причин суми не відповідають затвердженим вимогам, то передбачаються доплати.

Відповідне питання регулює частина 2 статті 28 закону №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з цією статтею, пенсія за віком для 65-річних громадян повинна бути не меншою за 40% від мінімального рівня заробітної плати, визначеної Державним бюджетом-2026, і не меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

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Скористатися такими правами можуть пенсіонери, які не працюють, однак мають значний офіційний трудовий стаж. За правилами, перерахунку підлягають виплати за таких умов:

  1. Громадяни досягли 65-річного віку;
  2. Отримують пенсію за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (пенсія за віком, пенсія за вислугу років, пенсія з інвалідності, пенсія у разі втрати годувальника);
  3. Наявний страховий стаж: у чоловіків — від щонайменше 35 років, у жінок — мінімально 30 років;
  4. Сума пенсії за віком з доплатами до прожиткового мінімуму не перевищує 40% мінімальної заробітної плати, передбаченої законом "Про державний бюджет".

Згідно з умовами, ПФУ може переглянути виплати для працюючих пенсіонерів на основі офіційного затвердженого показника щодо зарплати виключно після звільнення з роботи або зупинення підприємницької діяльності.

Які виплати гарантують пенсіонерам 65+

Відповідно до інформації Пенсійного фонду, оскільки з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата підвищилась з 8 000 до 8 647 грн, то, відповідно, гарантована пенсійна виплата за віком для таких категорій пенсіонерів має становити 3 458 грн (8 647,00 грн х 40%).

Водночас з березня фактична мінімальна пенсійна виплата для громадян, які досягли 65 років (якщо є 35 років стажу у чоловіків та 30 років у жінок), з урахуванням доплати визначеної урядовою постановою "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році", зросла до 4 213 грн.

Пенсійні виплати таким категоріям ПФУ переглянув автоматично, без необхідності особистого звернення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2027 році деяким українцям з особливим статусом нарахують більший розмір спецдоплати до пенсії, адже показник, від якого вона залежать, збираються збільшити. Йдеться про виплату ПФУ додаткової щомісячної суми у 720 грн. Таку надбавку призначають автоматично у разі оформлення пенсії за віком.

Ще Новини.LIVE писали, за яких умов Пенсійний фонд може виплачувати пенсію у розмірі 12 000 грн цього року. ПФУ може надавати такі суми, якщо пенсіонери відповідатимуть двом вимогам: щодо обсягу стажу та високого офіційного доходу, отримуваного під час кар'єри. У 2026 році пенсійні виплати з 60-річного віку призначають на наявності 33 років страхового стажу. 

виплати пенсії ПФУ пенсіонери гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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