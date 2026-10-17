Пожилая женщина и мужчина в парке. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, как изменятся нормы продолжительности страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в последующие годы. Также уточнили, когда при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа пенсию начнут назначать независимо от возраста.

Об этом сообщает пресс-служба одного из управлений ПФУ, передают Новини.LIVE.

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Какие существуют правила назначения пенсии по возрасту

Как отметили в фонде, от накопленного страхового стажа зависит право на получение пенсии по возрасту. Отдельно определяется стаж, необходимый для выхода на заслуженный отдых в 60, 63 и 65 лет. А именно:

33 года стажа дают право на пенсию в 60 лет;

от 23 до 33 лет — по достижении 63 лет;

от 15 до 23 лет — по достижении 65-летнего возраста.

Учитывая это, если человек не накопил достаточного стажа для назначения пенсии в 60 лет, то сможет это сделать в 63 года, если в этом возрасте не будет достаточного количества наработанного стажа, то пенсию назначат при достижении 65-летнего возраста при наличии стажа 15 лет.

Если гражданин накопит менее 15 лет стажа, то пенсионная выплата не будет назначена. В таких обстоятельствах он сможет претендовать только на государственную социальную помощь для лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью.

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Как изменятся требования к стажу в последующие годы

В соответствии с пенсионной реформой в Украине требования к стажу для выхода на пенсию по возрасту будут расти ежегодно до 2028 года.

Изменения в страховом стаже будут происходить следующим образом:

В 2027 году:

в 60 лет: требуется 34 года стажа;

в 63 года: от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет: от 15 до 24 лет стажа.

В 2028 году:

в 60 лет: не менее 35 лет стажа;

в 63 года: от 25 до 35 лет стажа;

в 65 лет: от 15 до 25 лет стажа.

В то же время, начиная с 1 января 2028 года, тем гражданам, у которых будет от 40 лет страхового стажа, пенсию начнут назначать независимо от возраста.

Сроки назначения пенсии по возрасту

По данным ПФУ, пенсию по возрасту назначают со дня, следующего за датой достижения пенсионного возраста, если заявление было подано не позднее чем через три месяца.

Граждане могут обратиться с заявлением о назначении пенсии в любое подразделение по обслуживанию (сервисный центр) Пенсионного фонда независимо от места регистрации или дистанционно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд может некоторым категориям работников начислять двойной страховой стаж при назначении пенсии. В ПФУ пояснили, какие работники могут воспользоваться таким правом. Также уточнили, как такой подход отразится на сумме пенсионных выплат.

Еще Новини.LIVE писали, что в октябре пенсионерам в возрасте старше 65 лет предусмотрены доплаты. На дополнительные выплаты могут рассчитывать те граждане, у которых сумма пенсии не соответствует минимальной гарантии от государства на 2026 год. При этом необходимо иметь достаточный стаж: не менее 35 лет, у женщин — не менее 30 лет.