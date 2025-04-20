Пенсії в Україні — хто має право на виплату 10 окладів за раз

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні деякі працівники у разі виходу на заслужений відпочинок мають право на виплату 10 посадових окладів. Йдеться про тих, хто за нормами законодавства матиме право на пенсію за вислугою років.

Така можливість закріплена законом 1788-XII "Про пенсійне забезпечення".

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Умови надання одноразової виплати під час виходу на пенсію

Одноразову допомогу у разі виходу на пенсію за віком призначають пенсіонерам, які працювали у галузі охорони здоров’я, освіти та інших сферах, що фінансуються з держбюджету.

Тобто, згідно із законом, виплата такої допомоги передбачена для пенсіонерів, у яких є спеціальний:

медичний стаж (зокрема, робота в лепрозорних/протичумних закладах охорони здоров’я, у медзакладах з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини/СНІД, в інших інфекційних закладах охорони здоров’я, у патолого-анатомічних/реанімаційних відділеннях медзакладів, закладах з надання психіатричної допомоги);

педагогічний стаж (робота в загальноосвітніх школах, музичних та художніх школах, військових загальноосвітніх установах, професійно-технічних навчальних закладах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах);

стаж соціального забезпечення (робота в дитячих будинках, трудових колоніях, логопедичних пунктах, школах-клініках, а також медичних закладах, таких як лікарні, дитячі клініки, санаторії, інтернати для осіб з інвалідністю/дітей з інвалідністю).

Десять місячних пенсій надають за умови наявності достатньої кількості спеціального стажу:

35 років — для чоловіків;

30 років — для жінок.

Для отримання права на одноразову виплату важливо, щоб на момент виходу на пенсію за віком людина працювала в установах або організаціях державної чи комунальної форм власності, а також працювала на посадах, робота на яких надає право на пенсійну виплату за вислугою років.

Також під час призначення пенсії за віком важливо, щоб її було призначено вперше, тобто, щоб до цього моменту людина не отримувала будь-який інший вид пенсії.

Як отримати 10 окладів під час виходу на пенсію

Для того, щоб оформити надання грошової допомоги, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з пакетом документів. Там потрібно написати заяву, а також додати:

трудову книжку,

підтвердження наявності страхового стажу;

довідку з місця роботи.

Якщо під час призначення пенсії Пенсійний фонд не виплатив відповідну грошову допомогу, то громадянин має право у судовому порядку отримати таку виплату.

Раніше ми писали про те, що деякі пенсіонери мають право на доплату у 590 грн (25% від прожиткового мінімуму). Такі виплати надають за загиблого члена родини.

Також ми розповідали, навіщо необхідна довідка про доходи від пенсіонерів. Зокрема, українцям доступне замовлення відповідної електронної довідки дистанційно.