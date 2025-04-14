Пенсії в Україні — хто має право на підвищення у 590 грн

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни мають право звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з проханням встановити підвищення до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Йдеться про рідних загиблих ветеранів війни.

Це передбачено законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Реклама

Читайте також:

Детальніше про право на підвищення до пенсій

Згідно із законом, доплати за статус учасника бойових дій або члена родини загиблого встановлюються до будь-якого виду пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Для цього необхідно мати одне з посвідчень:

"Посвідчення члена сім’ї загиблого".

"Посвідчення інваліда війни";

"Посвідчення учасника бойових дій";

"Посвідчення учасника війни";

"Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності".

Його можна отримати в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

Для призначення підвищення до пенсії громадянин має звернутися до Управління Пенсійного фонду за місцем проживання. Процедура передбачає:

подання відповідної заяви на призначення пенсії рідним загиблих ветеранів;

надання посвідчення члена сім’ї загиблого військового, його копію.

У 2025 році показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 грн, тобто доплата дорівнюватиме 590 грн (25% від прожиткового мінімуму).

Інші пільги для рідних загиблого військового

Окрім більшого розміру пенсії, громадянам, які є членами сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, передбачена низка пільг, зокрема:

користування у разі виходу на пенсію (незалежно від дати виходу) чи зміни місця роботи медзакладами, до яких були прикріплені ветерани;

право на безплатні ліки, лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

надання 50% знижки плати за користування житлом (квартирна плата);

право на 50% знижки плати за користування комунпослугами (газом, електроенергією) та скрапленим балонним газом;

позачергове забезпечення житловою площею тих, хто потребує поліпшення житлових умов;

надання переважного права на залишення на роботі у разі скорочення чисельності чи штату працівників;

безкоштовне першочергове зубопротезування, безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Раніше ми писали про те, навіщо вимагають довідку про доходи від працюючих і непрацюючих пенсіонерів. Зокрема, українці можуть замовити відповідну електронну довідку дистанційно.

Також ми розповідали, хто з українців може отримати право вийти на пенсію за віком раніше за інших. Йдеться про призначення пільгової пенсії, яка передбачена для певних професій.