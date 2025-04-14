Пенсії в Україні — хто має право на підвищення у 590 грн

Підвищені пенсії — кому доплатять 590 грн у 2025 році
В Україні деякі громадяни мають право звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з проханням встановити підвищення до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Йдеться про рідних загиблих ветеранів війни.
Це передбачено законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Детальніше про право на підвищення до пенсій
Згідно із законом, доплати за статус учасника бойових дій або члена родини загиблого встановлюються до будь-якого виду пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.
Для цього необхідно мати одне з посвідчень:
- "Посвідчення члена сім’ї загиблого".
- "Посвідчення інваліда війни";
- "Посвідчення учасника бойових дій";
- "Посвідчення учасника війни";
- "Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності".
Його можна отримати в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.
Для призначення підвищення до пенсії громадянин має звернутися до Управління Пенсійного фонду за місцем проживання. Процедура передбачає:
- подання відповідної заяви на призначення пенсії рідним загиблих ветеранів;
- надання посвідчення члена сім’ї загиблого військового, його копію.
У 2025 році показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 грн, тобто доплата дорівнюватиме 590 грн (25% від прожиткового мінімуму).
Інші пільги для рідних загиблого військового
Окрім більшого розміру пенсії, громадянам, які є членами сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, передбачена низка пільг, зокрема:
- користування у разі виходу на пенсію (незалежно від дати виходу) чи зміни місця роботи медзакладами, до яких були прикріплені ветерани;
- право на безплатні ліки, лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;
- надання 50% знижки плати за користування житлом (квартирна плата);
- право на 50% знижки плати за користування комунпослугами (газом, електроенергією) та скрапленим балонним газом;
- позачергове забезпечення житловою площею тих, хто потребує поліпшення житлових умов;
- надання переважного права на залишення на роботі у разі скорочення чисельності чи штату працівників;
- безкоштовне першочергове зубопротезування, безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.
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