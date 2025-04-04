Право на пенсії та субсидії — від українців вимагають важливу довідку

Жінка та чоловік читають документи. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що від громадян на заслуженому відпочинку іноді вимагають довідку про доходи. Там назвали випадки, коли може знадобитися така інформація та як отримати.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Детальніше про довідку про доходи пенсіонера

Як зазначають у фонді, довідка про доходи може знадобитися працюючим і непрацюючим пенсіонерам, зокрема:

у разі виїзду за кордон для підтвердження доходів;

для отримання пенсійного посвідчення;

під час оформлення субсидій на комунальні послуги;

для переведення пенсійних виплат за кордон.

Як правило, довідку про доходи надають територіальні органи ПФУ в паперовій або електронній формі. Для того, щоб отримати таку інформацію, не обов'язково звертатися до органів Пенсійного фонду.

Українці можуть замовити електронну довідку самостійно на порталі електронних послуг ПФУ. Також відповідну інформацію можна отримати на "Порталі.Дія". Такий документ вважається аналогом паперового документа.

Як самому отримати довідку про доходи

Громадяни, які хочуть самостійно отримати електронну довідку про доходи дистанційно на порталі ПФУ, повинні зробити кілька кроків:

на сайті фонду необхідно натиснути кнопку "Вхід" у правому верхньому кутку екрана;

далі потрібно пройти авторизацію за допомогою електронного підпису, BankID або через Дія.Підпис;

обрати ліворуч розділ "Комунікації з ПФУ";

знайти опцію "Запит на отримання електронних документів";

обрати пункт "Довідка про доходи пенсіонера";

заповнити обов’язкові поля форми, вказавши період, за який необхідно створити довідку;

надати дозвіл на передачу та обробку персональної інформації;

натиснути "Відправити до ПФУ".

Інформацію про опрацювання можна знайти у розділі "Мої звернення".

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