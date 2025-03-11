Як збільшити пенсію під час роботи — у Мінсоці назвали головні умови

Паперові гривні, копійки та пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

Щороку в Україні переглядають розмір пенсій. Так, з 1 березня 2025 року соціальні пенсії зросли на 11,5%, але у громадян є можливість ще до виходу на заслужений відпочинок зробити так, щоби почуватися спокійно у фінансовому плані.

Яких правил мають дотримуватися українці розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Отже, у відомстві усім українцям радять:

працювати офіційно — хто працює офіційно, сплачує внески, отримує стаж, накопичує пенсійні права і заробляє на пенсію;

займатись професійним розвитком, проходити курси підвищення кваліфікації (або, за потреби, перекваліфікації) - адже завдяки цьому, ви зможете зростати професійно, карʼєрно, та збільшувати власний дохід;

збільшувати страховий стаж — додаткові п'ять років стажу дозволяють отримати до +30% до пенсії;

добровільно сплачувати страхові внески — розмір добровільних внесків ви визначаєте самостійно, зважаючи на свої фінансові можливості.

Мінімальна пенсія — скільки мали б платити українцям

З понад 10 млн пенсіонерів, понад половина отримує виплати до 5 тис. грн, але президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах вважає цю суму несправедливою.

На його думку, мінімальна пенсія в Україні має залежати від реального місячного прожиткового мінімуму. Отже, пенсійне забезпечення українців має перебувати на рівні мінімум 10 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році в Україні запровадили обмежувальні коефіцієнти щодо максимальних пенсійних виплат. Тобто громадяни, які мали захмарні виплати, тепер отримуватимуть менші суми.

Також ми порівняли пенсії, які виплачують українцям та жителям ЄС. Так, найбільші суми отримують пенсіонери в Люксембурзі (2 575 євро на місяць), в Іспанії та Франції.