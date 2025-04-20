Пенсии в Украине — кто имеет право на выплату 10 окладов за раз

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине некоторые работники в случае выхода на заслуженный отдых имеют право на выплату 10 должностных окладов. Речь идет о тех, кто по нормам законодательства будет иметь право на пенсию по выслуге лет.

Такая возможность закреплена законом 1788-XII "О пенсионном обеспечении".

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Условия предоставления единовременной выплаты при выходе на пенсию

Единовременную помощь при выходе на пенсию по возрасту назначают пенсионерам, которые работали в области здравоохранения, образования и других сферах, финансируемых из госбюджета.

То есть, согласно закону, выплата такой помощи предусмотрена для пенсионеров, у которых есть специальный:

медицинский стаж (в частности, работа в лепрозорных/противочумных учреждениях здравоохранения, в медучреждениях по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека/СПИД, в других инфекционных учреждениях здравоохранения, в патолого-анатомических/реанимационных отделениях медучреждений, учреждениях по оказанию психиатрической помощи);

педагогический стаж (работа в общеобразовательных школах, музыкальных и художественных школах, военных общеобразовательных учреждениях, профессионально-технических учебных заведениях, межшкольных учебно-производственных комбинатах);

стаж социального обеспечения (работа в детских домах, трудовых колониях, логопедических пунктах, школах-клиниках, а также медицинских учреждениях, таких как больницы, детские клиники, санатории, интернаты для лиц с инвалидностью/детей с инвалидностью).

Десять месячных пенсий предоставляют при условии наличия достаточного количества специального стажа:

35 лет — для мужчин;

30 лет — для женщин.

Для получения права на единовременную выплату важно, чтобы на момент выхода на пенсию по возрасту человек работал в учреждениях или организациях государственной или коммунальной форм собственности, а также пребывал на должностях, работа на которых дает право на пенсионную выплату по выслуге лет.

Также при назначении пенсии по возрасту важно, чтобы она была назначена впервые, то есть, чтобы до этого момента человек не получал любой другой вид пенсии.

Как получить 10 окладов при выходе на пенсию

Для того, чтобы оформить предоставление денежной помощи, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов. Там нужно написать заявление, а также приложить:

трудовую книжку,

подтверждение наличия страхового стажа;

справку с места работы.

Если при назначении пенсии Пенсионный фонд не выплатил соответствующую денежную помощь, то гражданин имеет право в судебном порядке получить такую выплату.

Ранее мы писали о том, что некоторые пенсионеры имеют право на доплату в 590 грн (25% от прожиточного минимума). Такие выплаты предоставляют за погибшего члена семьи.

Также мы рассказывали, зачем необходима справка о доходах от пенсионеров. В частности, украинцам доступен заказ соответствующей электронной справки дистанционно.