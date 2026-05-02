Стаж для пенсії: як його докупити у травні

В Україні, щоби вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років, недостатньо просто дочекатися пенсійного віку. Так, громадянам ще потрібно накопичити достатню кількість страхового стажу. Та не проблема, якщо останнього показника не вистачає, адже його можна докупити.

Детальніше про це розповіли у Головному управлінні Державної податкової служби України в Івано-Франківській області, передає Новини.LIVE.

Одноразова оплата за попередні періоди

Українці можуть одразу купити стаж за місяці, коли були без роботи. Мінімальна сума станом на 2026 рік сановить 3805 гривень — це за один місяць. Купувати стаж поетапно не можна — є 10 днів на те, щоб внести усю суму одразу.

Добровільна участь

Щоб обрати такий формат купівлі стажу, потрібно підписати договір щонайменше на рік, а внески сплачувати щомісяця. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 1903 гривень на місяць.

Договір оформлюється у відділенні податкової служби за місцем проживання громадянина. Там заявник заключає договір у паперовому або електронному форматі. До заяви треба додати:

копію документа що посвідчує особу;

копію трудової книжки (якщо вона є);

довідку про страховий стаж (форма ОК-5).

"Якщо ви є членом особистого селянського господарства і не належите до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, — додатково потрібен документ, що підтверджує членство в особистому селянському господарстві", — зауважили податківці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у 2026 році для українців діють такі вимоги до стажу:

у 60 років — щонайменше 33 роки стажу;

у 63 роки — від 23 років;

у 65 років — не менше 15 років.

Якщо стажу замало, то вихід на пенсію переносять на пізніший термін або ж взагалі відмовляють у призначенні виплат. Як правило, з такою проблемою зтикаються українці, які довго працювали неофіційно — такі періоди не зараховуються.

