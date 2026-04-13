Право на призначення пенсії: правила підтвердження стажу оновлять

В Україні для громадян мають намір спростити підтвердження страхового стажу для призначення пенсії. Відповідну ініціативу вже підтримав парламент, а нині вона чекає на підписи голови Верховної Ради та президента.

Про те, що передбачають зміни, розповідають Новини.LIVE.

Нові правила підтвердження стажу для права на пенсію

Йдеться про проєкт закону №13705-д "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування щодо підтвердження страхового стажу", що покликаний спростити підтвердження стажу для оформлення пенсії. Ініціатива врегульовує механізм його підтвердження у випадках, коли в електронних системах відсутні відомості.

Документ пропонує внести наступні зміни:

За відсутності в державних системах інформації, необхідної для оформлення (перерахунку) пенсійних виплат, терорган ПФУ повинен поінформувати про це та попередити про необхідність їх подання (за наявності). У періоди страхового стажу для визначення права на пенсію можуть додавати час роботи на умовах трудових договорів (контрактів) або інших умовах, за які не сплачені страхові внески, за наявності у страхувальника боргу щодо внесків і за умови подання ним за відповідні періоди звітів про нарахування ЄСВ у розмірі не менш ніж мінімальний страховий внесок. Ключовим документом, що може підтвердити стаж роботи за час до дії персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування, вважається трудова книжка. Однак, якщо трудової книжки немає чи відсутні записи у ній, стаж роботи має встановлюватися на основі інших документів, що видані за місцем роботи, служби, навчання, архівними закладами.

Також для підтвердження трудової діяльності та інших періодів до набрання чинності цим законом, за відсутності необхідних документів, може використовуватися інформація з державних е-інформаційних систем та реєстрів, зокрема Держреєстру фізосіб-платників податків, Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань, інших державних е-баз даних та інформсистем, що містять дані щодо трудової діяльності, заробітної плати, сплати ЄСВ та іншої інформації, необхідної для призначення чи перерахунку пенсії.

Окрім того, якщо документи щодо страхового стажу роботи не збереглися, то його підтвердження може здійснюватися у порядку, встановленому урядом, а також через суд.

Хто має сканувати трудові книжки для стажу

Всі громадяни мають передати сканкопії паперових трудових книжок на вебпортал Пенсійного фонду. Зробити це потрібно до 10 червня 2026 року. Виконати такий обов’язок дозволяється двома способами:

передати на портал ПФУ сканкопії трудової книжки;

оцифрувати записи з трудової книжки.

Зокрема, оцифрувати трудові книжки мають також працівники, що перебувають за кордоном. Це може зробити як сам громадянин, так і роботодавець, якщо книжка зберігається в нього.

Водночас трудові книжки непрацюючих пенсіонерів непотрібно сканувати, а от щодо трудових книжок працюючих осіб похилого віку — виникла неоднозначна ситуація. Одні фахівці радять передавати скани книжок, інші — ні. Відповідне питання у кожному конкретному випадку потрібно з’ясовувати у Пенсійному фонді.

