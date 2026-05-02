Стаж для пенсии: как его докупить в мае

В Украине, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет, недостаточно просто дождаться пенсионного возраста. Так, гражданам еще нужно накопить достаточное количество страхового стажа. Но не проблема, если последнего показателя не хватает, ведь его можно докупить.

Подробнее об этом рассказали в Главном управлении Государственной налоговой службы Украины в Ивано-Франковской области, передает Новини.LIVE.

Одноразовая оплата за предыдущие периоды

Украинцы могут сразу купить стаж за месяцы, когда были без работы. Минимальная сумма по состоянию на 2026 год составляет 3805 гривен — это за один месяц. Покупать стаж поэтапно нельзя — есть 10 дней на то, чтобы внести всю сумму сразу.

Добровольное участие

Чтобы выбрать такой формат покупки стажа, нужно подписать договор минимум на год, а взносы платить ежемесячно. В 2026 году минимальная уплата единого взноса составляет 1903 гривен в месяц.

Договор оформляется в отделении налоговой службы по месту жительства гражданина. Там заявитель заключает договор в бумажном или электронном формате. К заявлению нужно приложить:

копию документа удостоверяющего личность;

копию трудовой книжки (если она есть);

справку о страховом стаже (форма ОК-5).

"Если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к тем, кто подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию, — дополнительно нужен документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве", — отметили налоговики.

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2026 году для украинцев действуют следующие требования к стажу:

в 60 лет — не менее 33 лет стажа;

в 63 года — от 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

Если стажа мало, то выход на пенсию переносят на более поздний срок или же вообще отказывают в назначении выплат. Как правило, с такой проблемой сталкиваются украинцы, которые долго работали неофициально — такие периоды не засчитываются.

