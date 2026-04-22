Пенсії в Україні: хто може вийти на заслужений відпочинок до 60 років

Жінка похилого віку у Києві.

В Україні пенсійна система продовжує залишатися побудованою на віці та страховому стажі, який визначає право виходу на заслужений відпочинок у 60, 63 чи 65 років, або раніше за спеціальними умовами. Відомо, за яких обставин громадянам дозволяється оформлювати пенсію раніше 60 років.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для кого діють особливі правила виходу на пенсію у 2026 році

За даними ПФУ, право на пенсію за віком залежить від підвищеної кількості страхового стажу, що переглядається щорічно на один рік. Нині оформити пенсію можна за таких умов:

60 років — від 33 років стажу;

63 роки — від 23 років стажу;

65 років — від 15 років стажу.

Відповідні правила однакові як для чоловіків, так і для жінок.

Страховий стаж є не просто записом у трудовій книжці, адже рахується тільки за ті періоди, коли роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ), ФОП платив ЄСВ, а громадянин був офіційно застрахований. Таким чином, спрацьовує головний принцип: немає ЄСВ — немає страхового стажу.

Читайте також:

Однак законодавство дозволяє деяким громадянам вийти на пенсію раніше за меншої наявності стажу. Так, оформити виплати можна до 60 років тільки у наступних випадках:

Є пільговий стаж (Список №1/№2, постанова 461 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах"); Наявна вислуга років; Є інвалідність; Наявний статус багатодітної матері; Підпадають під дію спеціальних норм закону.

Зокрема, пенсія за вислугу років є окремою системою для професій, де важливий не сам вік, а стаж роботи. До нього входять:

вчителі;

медики,

артисти;

спортсмени;

працівники транспорту (деякі категорії).

Основною умовою є наявність спеціального стажу від 25 до 30 років залежно від професії.

Також норми законодавства передбачають спеціальний (пільговий) стаж за списком №1 і №2 за постановою уряду №461. Окремою категорією є робота у шкідливих та важких умовах. У списку №1 найважчі умови. А саме:

шахти, підземні роботи;

металургія;

особливо шкідливі виробництва.

Така робота дає право на найбільш ранній вихід на пенсію:

для чоловіків — приблизно з 50 років,

для жінок — приблизно з 45 років.

У списку №2 — шкідливі, але не такі небезпечні умови. Йдеться про:

окремі виробництва;

гарячі цехи;

цехи зварювання;

хімія тощо.

За таких умов вихід на пенсію такий:

для чоловіків — з 55 років,

для жінок — з 50 років.

При цьому обов’язково потрібна наявність:

повна зайнятість;

підтвердження відповідної посади;

атестація робочого місця.

Чи можна достроково вийти на пенсію за бажанням

Як пояснюють у Пенсійному фонді, за власним бажанням достроковий вихід на пенсію неможливий. Проте можна докупити стаж за механізми:

добровільна сплата соцвнеску;

договір із податковою;

закриття прогалин у страховому стажі.

Водночас неможливо:

придбати спеціальний стаж;

купити вислугу років;

вийти на пенсію за гроші без страхового стажу.

Перевірити свій страховий стаж можна через Пенсійний фонд:

ОК-5;

ОК-7;

е-кабінет ПФУ.

