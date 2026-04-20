Право на підвищені мінімальні пенсії: у кого зросла виплата на 3 900 грн

В Україні за останній рік середня пенсія зросла з 6 341 до 7 236 грн, що на 895 грн. Водночас двом особливим категоріям громадян держава підвищила рівень мінімальних пенсійних гарантій більш суттєво навесні поточного року: на майже 4 000 та 5 000 грн.

Про те, хто почав отримувати підвищені пенсії, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кому ПФУ значно підвищив мінімальні пенсії у 2026 році

Українське законодавство містить низку прав та гарантій для членів сімей зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців на тлі повномасштабної війни. Таким категоріям громадян надається особливий соціальний захист.

Цього року держава посилила підтримку родин військових, які загинули та зникли безвісти під час захисту Україну від агресії РФ. Йдеться про право на мінімальні гарантії для таких громадян.

Зокрема, переглянули мінімальну пенсію для родин, в яких допомога надається від двох і більше особам (як виняток: непрацездатна матір/батько, дружина/чоловік), а також від щонайменше двох дітей загиблого захисника. Розмір щомісячних виплат для таких осіб підвищився на 3 920 грн. З березня 2026 року гарантована сума становить 10 020 грн.

Ще більш суттєво зросла мінімальна пенсія непрацездатним членам родини загиблого чи зниклого безвісти бійця — на 5 100 грн. На виплати можуть претендувати матір чи батько, дружина чи чоловік, а також дитина, яка отримує соцвиплати замість пенсії. Тепер кожній такій особі Пенсійний фонд виплачує по 12 810 грн.

Окрім того, передбачене право на щорічну індексацію відповідних виплат. Перерахунок ПФУ здійснить автоматично, без потреби звертатися особисто.

Які документи необхідні для призначення пенсії рідним загиблих

Питання механізму надання виплат для рідних таких військовослужбовців міститься в урядовій постанові №674 "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб".

Громадяни можуть звертатися із заявами про призначення пенсії до уповноваженого структурного підрозділу міністерства або відомства, де загиблий чи зниклий безвісти військовий ніс службу, якщо до цього не отримував пенсію. У разі отримання пенсії такими бійцями, то необхідно звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Пенсію оформлять на основі поданих документів (копії):

паспорта/інформації про місце реєстрації чи проживання;

ідентифікаційного коду;

свідоцтва про смерть військовослужбовця;

документів із засвідченням родинних відносин (наприклад, свідоцтва про народження чи одруження);

документа з підтвердженням непрацездатності;

довідки про інвалідність (за потреби);

висновку про надання групи інвалідності до повноліття особі, якій нині більш ніж 18 років;

довідки навчального закладу про отримання освіти членами родини на денній формі;

документів із засвідченням наявності стажу мінімально 20 років (матері/дружини, віком 50-55 років);

документів, що пасинок чи падчерка не отримували аліментів від батьків;

реквізитів банківського рахунку.

Відповідно до механізму, призначення пенсії відбувається, якщо військовослужбовець загинув або помер за таких обставин:

у період несення військової служби;

протягом трьох місяців з моменту звільнення;

пізніше трьох місяців — через поранення/контузію/хворобу, отримані під час служби.

