Зарплати в ЗСУ — хто отримає додатково майже 25 тис. грн у жовтні

Військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

У жовтні 2025 року деякі військовослужбовці отримають подвійні грошові виплати. На додаткову мінімальну суму коштів у близько 25 тис. грн зможуть розраховувати ті, хто долучився до Збройних сил України, уклавши перший контракт.

Такі виплати передбачені нормами закону 2232-XII "Про військовий обов'язок і військову службу".

Реклама

Читайте також:

Суми за укладення контрактів із ЗСУ у 2025 році

Закон передбачає, що додаткове нарахування коштів до основного розміру грошового забезпечення можливе тільки за перший контракт із Міністерством оборони. Розмір такої виплати залежить до рівня прожиткового мінімуму працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року. Тобто, йдеться про розрахункову суму у 3028 грн у 2025 році.

Градація заохочувальних виплат за підписання контрактів наступна:

Для рядового складу:

- 24,22 тис. грн за укладення контракту на три роки.

Для сержантського та старшинського складу:

- 27,25 тис. грн, якщо укладено від трьох років.

Для офіцерського складу:

- 30,28 тис. грн за укладення контракту на понад один рік.

Проте на службу за контрактом беруть не всіх, адже є чіткі вимоги до претендентів. Серед основних:

дозволяють медичні показники/показники професійно-психологічного відбору;

є достатня фізична підготовка/моральна стійкість кандидатів;

наявність базової загальної освіти/вищої освіти;

особиста мотивація до служби.

Особові справи претендентів на службу оформлюють за контрактом не пізніше, ніж за три доби до відправки до частин.

Правила нарахування виплат за укладені контракти

У разі укладення контракту та початку виконання військових обов'язків минулого місяця громадяни зможуть розраховувати на отримання додаткових виплат у жовтні. Як правило, такі накази затверджуються командирами.

Відповідні виплати надходять на рахунки після набуття чинності таких контрактів, призначень на посади та початку служби.

Однак, у разі повторного підписання контракту після звільнення чи переходу на іншу посаду з рядового на сержантський склад таких виплат вже не передбачено.

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно написати рапорт на ім’я командира.

Раніше ми повідомляли, хто з українських військових отримає по 50 тис. грн. Йдеться про деяких бійців, які повернулись з російського полону.

Ще ми розповідали про те, як можуть змінитись мінімальні виплати у військових. Деякі народні депутати припускають, що сума може зрости до 30-50 тис. грн.