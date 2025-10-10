Зарплаты в ВСУ — кто получит дополнительно почти 25 тыс. грн в октябре

Военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В октябре 2025 года некоторые военнослужащие получат двойные денежные выплаты. На дополнительную минимальную сумму средств в около 25 тыс. грн смогут рассчитывать те, кто присоединился к Вооруженным силам Украины, заключив первый контракт.

Такие выплаты предусмотрены нормами закона 2232-XII "О воинской обязанности и военной службе".

Суммы за заключение контрактов с ВСУ в 2025 году

Закон предусматривает, что дополнительное начисление средств к основному размеру денежного довольствия возможно только за первый контракт с Министерством обороны. Размер такой выплаты зависит от уровня прожиточного минимума трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года. То есть, речь идет о расчетной сумме в 3028 грн в 2025 году.

Градация поощрительных выплат за подписание контрактов следующая:

Для рядового состава:

- 24,22 тыс. грн за заключение контракта на три года.

Для сержантского и старшинского состава:

- 27,25 тыс. грн, если заключен от трех лет.

Для офицерского состава:

- 30,28 тыс. грн за заключение контракта на более чем один год.

Однако на службу по контракту берут не всех, ведь есть четкие требования к претендентам. Среди основных:

позволяют медицинские показатели/показатели профессионально-психологического отбора;

есть достаточная физическая подготовка/моральная устойчивость кандидатов;

наличие базового общего образования/высшего образования;

личная мотивация к службе.

Личные дела претендентов на службу оформляют по контракту не позднее, чем за трое суток до отправки в части.

Правила начисления выплат за заключенные контракты

В случае заключения контракта и начала выполнения военных обязанностей в прошлом месяце граждане смогут рассчитывать на получение дополнительных выплат в октябре. Как правило, такие приказы утверждаются командирами.

Соответствующие выплаты поступают на счета после вступления в силу таких контрактов, назначений на должности и начала службы.

Однако, в случае повторного подписания контракта после увольнения или перехода на другую должность с рядового на сержантский состав такие выплаты уже не предусмотрены.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.

