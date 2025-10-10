Видео
Главная Финансы Военнослужащим доплатят почти 25 тыс. грн в октябре — детали

Военнослужащим доплатят почти 25 тыс. грн в октябре — детали

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 14:30
Зарплаты в ВСУ — кто получит дополнительно почти 25 тыс. грн в октябре
Военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В октябре 2025 года некоторые военнослужащие получат двойные денежные выплаты. На дополнительную минимальную сумму средств в около 25 тыс. грн смогут рассчитывать те, кто присоединился к Вооруженным силам Украины, заключив первый контракт.

Такие выплаты предусмотрены нормами закона 2232-XII "О воинской обязанности и военной службе".

Читайте также:

Суммы за заключение контрактов с ВСУ в 2025 году

Закон предусматривает, что дополнительное начисление средств к основному размеру денежного довольствия возможно только за первый контракт с Министерством обороны. Размер такой выплаты зависит от уровня прожиточного минимума трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года. То есть, речь идет о расчетной сумме в 3028 грн в 2025 году.

Градация поощрительных выплат за подписание контрактов следующая:

  • Для рядового состава:

- 24,22 тыс. грн за заключение контракта на три года.

  • Для сержантского и старшинского состава:

- 27,25 тыс. грн, если заключен от трех лет.

  • Для офицерского состава:

- 30,28 тыс. грн за заключение контракта на более чем один год.

Однако на службу по контракту берут не всех, ведь есть четкие требования к претендентам. Среди основных:

  • позволяют медицинские показатели/показатели профессионально-психологического отбора;
  • есть достаточная физическая подготовка/моральная устойчивость кандидатов;
  • наличие базового общего образования/высшего образования;
  • личная мотивация к службе.

Личные дела претендентов на службу оформляют по контракту не позднее, чем за трое суток до отправки в части.

Правила начисления выплат за заключенные контракты

В случае заключения контракта и начала выполнения военных обязанностей в прошлом месяце граждане смогут рассчитывать на получение дополнительных выплат в октябре. Как правило, такие приказы утверждаются командирами.

Соответствующие выплаты поступают на счета после вступления в силу таких контрактов, назначений на должности и начала службы.

Однако, в случае повторного подписания контракта после увольнения или перехода на другую должность с рядового на сержантский состав такие выплаты уже не предусмотрены.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.

Ранее мы сообщали, кто из украинских военных получит по 50 тыс. грн. Речь идет о некоторых бойцах, которые вернулись из российского плена.

Еще мы рассказывали о том, как могут измениться минимальные выплаты у военных. Некоторые народные депутаты предполагают, что сумма может вырасти до 30-50 тыс. грн.

зарплаты выплаты ВСУ деньги военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
