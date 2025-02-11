Переводы денег в ПриватБанке — какие проблемы имеют военные

Военный держит в руках телефон. Фото: АрмияInform

Клиент государственного финучреждения "ПриватБанк", который является военнослужащим, рассказал о трудностях в осуществлении финансовых операций. Он отметил, что на фронте сложно осуществлять переводы даже незначительных сумм из-за правил банка и плохой связи.

Об этом говорится в одной из жалоб на портале "Минфин".

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Клиент банка описал проблему, с которой столкнулся при осуществлении финансовой операции. Он отметил, что находится на передовой, где плохая связь, однако еще и банк выставил такие правила по переводу средств, которые сводят на нет соответствующие попытки.

Боец удивлен тем, что не может быстро переслать собственные средства, заработанные в сложных условиях.

"Для чего мне звонить, чтобы подтвердить перевод тысячи гривен? Почему их нельзя просто отправить? Война еще не закончилась. На войне связи нет. Старлинк несчастный с перебоями через раз работает. Они мне пытаются звонить, чтобы подтвердить отправку тысячи гривен. Тысячи гривен. Моей тысячи, которую я заработал на войне своим здоровьем", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Отреагировали ли в ПриватБанке на жалобу

В финучреждении не ответили на жалобу клиента относительно проблем с переводом средств. Однако подобные сообщения военнослужащих о трудностях в пользовании банковскими услугами время от времени появляются на портале.

В частности, военные жалуются на блокирование доступа к приложению и отсутствие возможности связаться с оператором не через мобильную связь, которая на передовой запрещена.

Кроме того, банк может блокировать счета и разорвать сотрудничество даже с военными на передовой в рамках финмониторинга. В финучреждении объяснили, что действуют в рамках закона и деньги можно перевести в другой банк, однако это невозможно, ведь бойцы не могут специально для этого прибыть в банк.

Ранее мы рассказывали, что клиентам ПриватБанка, которые являются владельцами депозитов со значительными суммами, вводят ограничения на финансовые операции. Украинцы выражают удивление в подходах в кредитной системе.

Также напомним, что ПриватБанк может отказать в выдаче клиентам новых карт. Причиной называют то, что банк пролонгировал срок действия старых карт.