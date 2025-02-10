Кредити в Приваті у 2025 році — що мають знати клієнти

Навіть якщо картка заблокована — як Приват списує гроші
Клієнтка "ПриватБанку" у жовтні 2024 року втратила понад 20 тис. грн зі свого банківського рахунку. Шахраям вдалося списати гроші з заблокованої картки "Універсальна".
Повідомлення про це з'явилося у розділі відгуків на порталі "Мінфін".
Що сталося
За словами жінки, 4 жовтня з її кредитки була здійснена транзакція на суму у 27 522 грн. Служба безпеки банку не зреагувала на цю операцію та дозволила її здійснити, хоча клієнтка на той момент мала банківську картку на руках.
"Шахраї вводили невірний CVV код і банк не прийняв жодних дій, щоб запобігти шахрайству. Я не отриманимувала від банку СМС-повідомлень з кодом, який мігби підтвердити списання коштів шляхом уведення такого коду, і банк не зупинив процес списання коштів", — зазначає у своїй скарзі українка.
Невідомо, чи клієнтка зверталася до правоохоронців щодо ситуації, яка сталася, тим часом банк продовжує нараховувати їй відсотки за користування кредитом.
"Працівники банку телефонують, поводять себе некоректно, ще й погрожують" — написала клієнтка.
Зауважимо, що станом на 10 лютого ПриватБанк ніяк не відреагував на скаргу українки.
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