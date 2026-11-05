Військові йдуть дорогою. Фото: Генштаб/Telegram

Військовослужбовці, які виконували бойові завдання, але не отримали додаткову винагороду до 100 тисяч гривень або отримали її не повністю, можуть вимагати перевірки нарахувань. Для цього потрібно з'ясувати, чи підтверджена участь у бойових завданнях, чи передали необхідні документи та чи правильно врахували період служби.

Про це повідомили у Донецькому обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Що робити, якщо військовому не виплатили бойові

Якщо військовослужбовець виконував бойові завдання, але не отримав належної винагороди, спочатку потрібно з'ясувати причину. Для цього варто звернутися до фінансової служби військової частини та отримати інформацію про нарахування за відповідний місяць.

Наступний крок — перевірити, чи є документи, які підтверджують виконання бойових завдань. Додаткова винагорода до 100 тисяч гривень на місяць залежить від характеру завдань, умов їх виконання та часу фактичної участі військового.

Самого перебування в районі бойових дій недостатньо для отримання цієї виплати. Потрібно, щоб участь у завданнях відповідала встановленим вимогам і була належним чином підтверджена.

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Якщо певні дні не врахували під час нарахування коштів, військовослужбовцю варто звернутися до командира підрозділу. Він може уточнити, чи передали всі необхідні відомості та документи для оформлення винагороди.

Якщо виявлено помилки або невідповідності, військовий має право подати рапорт із проханням перевірити правильність нарахування бойових. У ньому потрібно вказати конкретні дати виконання завдань і попросити надати письмову відповідь за результатами перевірки.

Важливо зберігати всі документи, які підтверджують звернення до командування. Зокрема, копію рапорту, підтвердження його подання та отримані відповіді.

Якщо розв'язати питання на рівні підрозділу не вдалося, можна звернутися до старшого командира або зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512.

Чи можна отримати бойові виплати із запізненням

Військовослужбовець може отримати належні кошти пізніше, якщо перевірка підтвердить, що він мав право на додаткову винагороду, але її не нарахували або виплатили не повністю.

У такому разі потрібно оформити необхідні документи та провести відповідний перерахунок грошового забезпечення.

Водночас слід пам'ятати, що додаткова винагорода до 100 тисяч гривень не нараховується автоматично за кожен день перебування в районі бойових дій.

Підставою для її отримання є виконання конкретних завдань, передбачених відповідними нормативно-правовими актами. Саме тому важливо перевірити, чи належно зафіксували участь військовослужбовця в бойовій роботі та чи передали ці дані для нарахування коштів.

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