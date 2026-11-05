Военные идут по дороге. Фото: Генштаб/Telegram

Военнослужащие, выполнявшие боевые задачи, но не получившие дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен или получившие его не в полном объеме, могут потребовать проверки начислений. Для этого необходимо выяснить, подтверждено ли участие в боевых заданиях, переданы ли необходимые документы и правильно ли учтён период службы.

Об этом сообщили в Донецком областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Что делать, если военному не выплатили боевые

Если военнослужащий выполнял боевые задачи, но не получил надлежащего вознаграждения, сначала нужно выяснить причину. Для этого следует обратиться в финансовую службу воинской части и получить информацию о начислениях за соответствующий месяц.

Следующий шаг — проверить, имеются ли документы, подтверждающие выполнение боевых задач. Дополнительное вознаграждение до 100 тысяч гривен в месяц зависит от характера задач, условий их выполнения и времени фактического участия военнослужащего.

Самого пребывания в районе боевых действий недостаточно для получения этой выплаты. Необходимо, чтобы участие в заданиях соответствовало установленным требованиям и было надлежащим образом подтверждено.

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Если определенные дни не были учтены при начислении средств, военнослужащему следует обратиться к командиру подразделения. Он может уточнить, переданы ли все необходимые сведения и документы для оформления вознаграждения.

Если обнаружены ошибки или несоответствия, военнослужащий имеет право подать рапорт с просьбой проверить правильность начисления боевых. В нем необходимо указать конкретные даты выполнения задач и попросить предоставить письменный ответ по результатам проверки.

Важно сохранять все документы, подтверждающие обращение к командованию. В частности, копию рапорта, подтверждение его подачи и полученные ответы.

Если решить вопрос на уровне подразделения не удалось, можно обратиться к старшему командиру или позвонить на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512.

Можно ли получить боевые выплаты с опозданием

Военнослужащий может получить причитающиеся средства позже, если проверка подтвердит, что он имел право на дополнительное вознаграждение, но его не начислили или выплатили не полностью.

В таком случае необходимо оформить необходимые документы и провести соответствующий перерасчет денежного обеспечения.

В то же время следует помнить, что дополнительное вознаграждение до 100 тысяч гривен не начисляется автоматически за каждый день пребывания в районе боевых действий.

Основанием для ее получения является выполнение конкретных задач, предусмотренных соответствующими нормативно-правовыми актами. Именно поэтому важно проверить, должным ли образом зафиксировано участие военнослужащего в боевых действиях и переданы ли эти данные для начисления средств.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько платят пехотинцам за рубежом и в Украине. В разных армиях размер денежного довольствия зависит от звания, выслуги лет и других условий. В некоторых странах за службу в опасных районах предусмотрены отдельные доплаты.

Также Новини.LIVE писали, какие выплаты может получить военнослужащий при увольнении со службы. В частности, это компенсация за неиспользованный отпуск, недополученное имущество, пособие на оздоровление и т. д. Размер выплат зависит от обстоятельств увольнения и продолжительности службы.