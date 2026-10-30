Військовий на бойовому завданні. Фото: Генштаб/Telegram

Грошове забезпечення військовослужбовців залежить не лише від посади, звання та вислуги років. На загальну суму також впливають надбавка за особливості проходження служби, щомісячна премія та доплата за роботу з таємними документами. Розмір цих виплат визначають за встановленими правилами. Водночас за наявності низки підстав премію можуть скасувати.

Про те, як та кому нараховують надбавки, розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua.finik, передають Новини.LIVE.

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Які додаткові виплати можуть отримувати військові

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з кількох частин. Крім посадового окладу, виплат за військове звання та вислугу років, військові можуть отримувати надбавки й премії. Саме ці додаткові виплати можуть пояснювати, чому військовослужбовці з однаковими званнями та посадами отримують різні суми.

Порядок нарахування грошового забезпечення визначає, зокрема, наказ Міністерства оборони України № 260.

Надбавка за особливості проходження служби

Надбавка за особливості проходження служби (НОПС) є однією зі складових грошового забезпечення військових. Її розмір визначають у відсотках від суми трьох виплат:

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посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років.

За наведеними правилами, розмір надбавки може сягати 100% цієї суми.

На те, скільки саме нарахують військовослужбовцю, впливають напрям його роботи, специфіка завдань підрозділу та умови проходження служби.

Щомісячна премія та доплата за секретність

Ще одна складова грошового забезпечення — щомісячна премія. Її розмір визначають відповідно до встановлених у Міністерстві оборони правил і показників для відповідних тарифних розрядів. Премію виплачують військовослужбовцям з урахуванням виконання ними службових обов’язків та інших передбачених умов.

Додаткові кошти також можуть отримувати військові, які мають відповідний допуск і постійно працюють із секретними документами або відомостями. Розмір доплати залежить від рівня секретності інформації.

Передбачені такі відсотки від посадового окладу:

10% — за роботу з інформацією під грифом "Таємно";

15% — за роботу з інформацією під грифом "Цілком таємно";

20% — за роботу з інформацією під грифом "Особливої важливості".

Такі доплати нараховують за дотримання встановлених вимог до допуску та роботи із секретними відомостями.

За що військовому можуть зменшити премію

Додаткові виплати не завжди залишаються незмінними. За певних обставин командування може ухвалити рішення про зменшення премії або її невиплату відповідно до встановленого порядку.

Підставами для цього можуть бути:

порушення військової дисципліни;

неналежне або недбале виконання службових обов’язків;

накладення дисциплінарного стягнення, зокрема догани чи суворої догани;

притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Отже, розмір грошового забезпечення залежить не лише від посади, звання та вислуги років. На суму, яку військовослужбовець отримує щомісяця, також впливають умови служби, виконання службових обов’язків і право на додаткові виплати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з військових нарахують 10, 30, 50 і 100 тисяч гривень у листопаді. На розмір виплат впливають посада, звання, тривалість служби, вид військ, місце проходження служби та характер виконуваних завдань.Окремі правила діють для військових Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій.

Також Новини.LIVE писали, яку суму матеріальної допомоги можуть отримати військові. Її надають один раз на рік за наявності передбачених законодавством підстав. Для підтвердження права на виплату необхідно надати документи, що засвідчують відповідні обставини.