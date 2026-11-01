Український військовий у бойовому спорядженні. Фото: Reuters

У світі використовують різні підходи до оплати військової служби. В одних арміях військові отримують стабільний оклад і додаткові виплати за окремі завдання. В інших значна частина доходу залежить від умов служби та участі в бойових діях. В Україні грошове забезпечення складається з основних виплат і додаткових винагород.

В інформаційному агентстві МОУ АрміяInform розповіли, скільки отримують піхотинці в арміях світу, передають Новини.LIVE.

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Які базові зарплати піхотинців за кордоном

У різних арміях розмір грошового забезпечення залежить від звання, вислуги років та інших умов служби.

За наведеними в матеріалі оцінками, базові виплати становлять:

США — від 2 634 до 3 197 доларів на місяць для окремих категорій рядового складу;

Велика Британія — приблизно від 1 820 до 2 650 доларів на місяць;

Французький іноземний легіон — від 2 150 до 3 800 доларів на місяць під час бойового розгортання.

Ці суми не є універсальними для всіх військовослужбовців. Фактичні виплати залежать від звання, досвіду, посади, умов служби та додаткових надбавок.

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У деяких арміях за службу в небезпечних районах передбачені окремі доплати.

Зокрема, у США виплата Hostile Fire Pay може становити 225 доларів на місяць. У Великій Британії додаткові виплати за участь в операціях можуть сягати приблизно 37 доларів на добу.

Однак загальна сума залежить від конкретної місії, умов служби та права військовослужбовця на відповідні виплати. Базова зарплата й доплати за бойові завдання можуть суттєво відрізнятися.

Скільки можуть отримувати піхотинці в Україні

В Україні грошове забезпечення військовослужбовців складається з основних виплат і додаткових винагород. Сума залежить від посади, звання, вислуги років, місця служби та виконаних завдань.

Для піхотинців, які виконують відповідні бойові завдання, передбачені такі додаткові виплати:

20 000 грн на місяць (440 доларів) — базова ставка, наведена в матеріалі;

10 000 грн за добу (220 доларів) — за виконання завдань безпосередньо на бойових позиціях;

20 000 грн за добу (440 доларів) — за участь в ударно-пошукових діях, зокрема розвідці, евакуації, знищенні малих груп противника та поверненні своїх позицій;

40 000 грн за добу (880 доларів) — за штурмові дії з просуванням уперед.

Також передбачені окремі винагороди за конкретні бойові результати, зокрема за взяття противника в полон або знищення ворога в контактному бою за встановлених умов. Сили оборони України

Водночас ці суми не нараховуються автоматично за кожен день служби. Виплати залежать від фактично виконаних завдань і мають бути підтверджені в установленому порядку.

Скільки можна отримати за місяць на передовій

Для прикладу, якщо військовослужбовець отримує базові 20 000 грн, має 21 день виконання завдань на бойових позиціях і окремо один день штурмових дій, його виплата залежатиме від того, за які саме дні підтверджено право на відповідні винагороди.

Якщо всі 21 день оплачуються за ставкою 10 000 грн, а штурм відбувався додатково в інший день, розрахунок буде таким:

базове грошове забезпечення — 20 000 грн;

виплата за 21 день на позиціях — 210 000 грн;

винагорода за один день штурмових дій — 40 000 грн.

Загальна сума становитиме 270 000 грн (близько 6 000 доларів) за місяць до врахування інших можливих виплат та утримань.

Де піхотинці можуть отримувати найбільше

За оцінками, наведеними в матеріалі, максимальні місячні виплати в бойових умовах можуть становити:

Україна (активний бойовий місяць) — приблизно 6 000 доларів;

США (з усіма надбавками) — близько 5 000–5 500 доларів;

Французький іноземний легіон (найгарячіша місія) — до 3 800 доларів;

Польща (на передовій) — близько 1 850 доларів.

В агентстві зазначили, що за рівнем оплати активної участі в бойових діях українські військові можуть конкурувати лише з працівниками приватних військових компаній. Водночас українські захисники служать у складі державної армії та мають передбачені законом соціальні гарантії, пенсійне забезпечення й правовий захист.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які доплати отримають українські військовослужбовці у листопаді 2026 року. Залежно від обставин надбавки можуть становити 10 000, 30 000, 50 000 або 100 000 грн на місяць. За виконання окремих завдань нараховують додаткові суми.

Також Новини.LIVE писали, що буде з виплатами військовослужбовцям у 2027 році. В уряді заговорили про підвищення грошового забезпечення. Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав відповідні пропозиції та доручив опрацювати ці питання.