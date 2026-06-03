Украинские военные могут получить до 50 000 грн: кто попадет в список

Военнослужащие, деньги на столе. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы, которые стали в ряды ВСУ в ходе мобилизации или по контракту, имеют право на единовременную денежную помощь. Кроме ежемесячного денежного обеспечения от государства они получат поощрение от громады.

Об условиях назначения и размерах помощи рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Торецкой городской военно-гражданской администрации.

На каких основаниях назначат помощь

Право на материальную помощь имеют военнослужащие, которые зарегистрированы на территории Торецкой громады и:

были мобилизованы после 1 января 2024 года;

или впервые заключили контракт на прохождение военной службы.

Сколько выплатят

Размер помощи зависит от особенностей призыва:

мобилизованным выплатят сумму, равную 10 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц;

украинцы, которые впервые подписали контракт с ВСУ, могут получить 50 тысяч гривен.

Какие документы нужны

Для оформления помощи необходимо предоставить:

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заявление установленного образца;

копию паспорта или ID-карты;

выписку из реестра территориальной общины о месте регистрации;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию справки ВПЛ (при наличии);

справку из воинской части о прохождении службы с указанием даты мобилизации или первичного заключения контракта;

реквизиты банковского счета в формате IBAN.

Учтите, что справка из воинской части действительна только в течение 60 дней с момента ее выдачи.

Если в справке не указана дата мобилизации или дата первого контракта, понадобится дополнительное подтверждение. Это может быть:

выписка из приказа о призыве на военную службу;

выписка из приказа о зачислении в списки личного состава;

копия первого контракта;

копия военного билета;

другие документы, подтверждающие прохождение службы.

Куда обращаться

Подать пакет документов можно двумя способами:

Лично в хабах Торецкой громады, которые работают в Днепре, Киеве и Кременчуге.

Отправить документы по почте или курьерской службой по адресу: г. Днепр, ул. Воскресенская, 41, офис 204. Получатель — Управление социальной защиты населения Торецкой городской военной администрации.

Пересылку документов вы должны оплатить за свой счет.

Где получить консультацию

По всем вопросам по оформлению выплаты можно обращаться в Управление социальной защиты населения с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00 по телефонам:

(099) 611-89-54;

(063) 546-76-87;

(066) 454-71-70.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве упростили оформление помощи для военных. Подать заявление на некоторые выплаты можно онлайн через сервис "Портал услуг Киева", без личных визитов в учреждения. Защитники, которые получили ранения во время выполнения боевых задач, могут оформить единовременное пособие в размере 45 тысяч гривен. Военным, которые получают высшее образование, могут компенсировать до 25 тысяч гривен на обучение.

Также Новини.LIVE рассказывали, что денежное обеспечение военных хотят считать по новым правилам. В Верховной Раде предлагают привязать выплаты защитникам к средней зарплате в стране и ввести автоматическую индексацию зарплат.