Украинские военные могут получить до 50 000 грн: кто попадет в список

Военным выплатят до 50 000 гривен: кто имеет право на помощь
Украинцы, которые стали в ряды ВСУ в ходе мобилизации или по контракту, имеют право на единовременную денежную помощь. Кроме ежемесячного денежного обеспечения от государства они получат поощрение от громады.
Об условиях назначения и размерах помощи рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Торецкой городской военно-гражданской администрации.
На каких основаниях назначат помощь
Право на материальную помощь имеют военнослужащие, которые зарегистрированы на территории Торецкой громады и:
- были мобилизованы после 1 января 2024 года;
- или впервые заключили контракт на прохождение военной службы.
Сколько выплатят
Размер помощи зависит от особенностей призыва:
- мобилизованным выплатят сумму, равную 10 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц;
- украинцы, которые впервые подписали контракт с ВСУ, могут получить 50 тысяч гривен.
Какие документы нужны
Для оформления помощи необходимо предоставить:
- заявление установленного образца;
- копию паспорта или ID-карты;
- выписку из реестра территориальной общины о месте регистрации;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию справки ВПЛ (при наличии);
- справку из воинской части о прохождении службы с указанием даты мобилизации или первичного заключения контракта;
- реквизиты банковского счета в формате IBAN.
Учтите, что справка из воинской части действительна только в течение 60 дней с момента ее выдачи.
Если в справке не указана дата мобилизации или дата первого контракта, понадобится дополнительное подтверждение. Это может быть:
- выписка из приказа о призыве на военную службу;
- выписка из приказа о зачислении в списки личного состава;
- копия первого контракта;
- копия военного билета;
- другие документы, подтверждающие прохождение службы.
Куда обращаться
Подать пакет документов можно двумя способами:
- Лично в хабах Торецкой громады, которые работают в Днепре, Киеве и Кременчуге.
- Отправить документы по почте или курьерской службой по адресу: г. Днепр, ул. Воскресенская, 41, офис 204. Получатель — Управление социальной защиты населения Торецкой городской военной администрации.
Пересылку документов вы должны оплатить за свой счет.
Где получить консультацию
По всем вопросам по оформлению выплаты можно обращаться в Управление социальной защиты населения с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00 по телефонам:
- (099) 611-89-54;
- (063) 546-76-87;
- (066) 454-71-70.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве упростили оформление помощи для военных. Подать заявление на некоторые выплаты можно онлайн через сервис "Портал услуг Киева", без личных визитов в учреждения. Защитники, которые получили ранения во время выполнения боевых задач, могут оформить единовременное пособие в размере 45 тысяч гривен. Военным, которые получают высшее образование, могут компенсировать до 25 тысяч гривен на обучение.
Также Новини.LIVE рассказывали, что денежное обеспечение военных хотят считать по новым правилам. В Верховной Раде предлагают привязать выплаты защитникам к средней зарплате в стране и ввести автоматическую индексацию зарплат.