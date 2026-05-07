Головна Фінанси Компенсація за навчання дітям зниклих безвісти військових: як отримати

Дата публікації: 7 травня 2026 19:40
Дітям зниклих безвісти військових надають компенсацію на навчання у 2026 році: деталі
Студенти на занятті, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні діти захисників та захисниць, які зникли безвісти під час війни з Росією, мають право отримати компенсацію вартості навчання за контрактом. Ця пільга передбачена державою. Відомо, що потрібно зробити, аби скористатися нею цього року. 

Про це передає Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

Кому надаються пільги

Правом на компенсацію забезпечуються студенти, у яких один із батьків має статус зниклого безвісти. У такому разі держава може повернути гроші за навчання у закладах передвищої або вищої освіти. Також це стосується студентів, освітні заклади яких: 

  • уклали договір із Міністерством у справах ветеранів щодо участі в проєкті;
  • зареєструвалися у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО); 
  • з чинною ліцензію на освітню діяльність.
Як дітям зниклих безвісти військових отримати компенсацію вартості навчання. Скриншот: Сумський обласний ТЦК та СП/Facebook

Щоб перевірити чи доступна пільга, студент має звернутися в адміністрацію свого навчального закладу. Після цього він надає документи, щоб підтвердити відповідний статус дитини зниклого безвісти захисника чи захисниці.

Які документи треба для оформлення компенсації

За інформацією на сайті Міністерства освіти та науки України, йдеться про:

  • посвідчення щодо члена родини загиблого захисника або захисниці;
  • свідоцтво про народження та УБД батька/матері чи Витяг з ЄДРВВ.

Сповіщення про компенсацію дітям захисників та захисниць надходитимуть у застосунку Дія. 

Як повідомляли Новини.LIVE, родинам зниклих безвісти військовослужбовців спростили отримання посвідчень, що дають право на пільги. Зміни, які запровадив Кабмін, мають полегшити процедуру оформлення посвідчень спростять доступ родин захисників до передбачених законом соціальних гарантій.

Ще Новини.LIVE розповідали, які привілеї надаються разом зі званням "Герой України". Громадян, наприклад, забезпечують комунальними та побутовими пільги. Також їм надають грошову допомогу. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
