Дітям зниклих безвісти військових надають компенсацію на навчання у 2026 році: деталі

В Україні діти захисників та захисниць, які зникли безвісти під час війни з Росією, мають право отримати компенсацію вартості навчання за контрактом. Ця пільга передбачена державою. Відомо, що потрібно зробити, аби скористатися нею цього року.

Про це передає Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

Кому надаються пільги

Правом на компенсацію забезпечуються студенти, у яких один із батьків має статус зниклого безвісти. У такому разі держава може повернути гроші за навчання у закладах передвищої або вищої освіти. Також це стосується студентів, освітні заклади яких:

уклали договір із Міністерством у справах ветеранів щодо участі в проєкті;

зареєструвалися у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

з чинною ліцензію на освітню діяльність.

Щоб перевірити чи доступна пільга, студент має звернутися в адміністрацію свого навчального закладу. Після цього він надає документи, щоб підтвердити відповідний статус дитини зниклого безвісти захисника чи захисниці.

Які документи треба для оформлення компенсації

За інформацією на сайті Міністерства освіти та науки України, йдеться про:

посвідчення щодо члена родини загиблого захисника або захисниці;

свідоцтво про народження та УБД батька/матері чи Витяг з ЄДРВВ.

Сповіщення про компенсацію дітям захисників та захисниць надходитимуть у застосунку Дія.

