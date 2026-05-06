Військовий збір спрямують на зарплати військовослужбовцям: що про це відомо

Військовослужбовці зі зброєю, гроші в конверті.

Члени парламентського комітету з питань бюджету погодилися оновити законодавство та змінити цільове використання військового збору. Зокрема, була підтримана ініціатива переспрямувати надходження до спеціального фонду держбюджету. Це рішення дозволить профінансувати зарплати військовослужбовцям Збройних Сил Україн (ЗСУ).

Про це написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook очільниця бюджетного комітету Верховної Ради України (ВРУ) Роксолана Підласа, передає Новини.LIVE.

Військовий збір на зарплати у ЗСУ

За словами Роксолани Підласої, за законопроєкт №15167 у Верховній Раді голосуватимуть 12 травня. Очікується, що його ухвалять за основу та у цілому. Згідно з документом, статус військового збору у структурі бюджету зазнає двох важливих змін:

З 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року військовий збір зараховуватиметься не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Суму у понад 200 мільярдів гривень на рік з військового збору хочуть переспрямувати на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

В Україні хочуть змінити підходи до військового збору.

"Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже усі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони, щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх Сил оборони, так і на зброю", — написала Підласа.

Хто і як сплачує військовий збір

Наймані працівники та підприємці на загальній системі оподаткування на військовий збір віддають по 5% від нарахованої зарплати або річного оподатковуваного доходу. Для фізосіб у 2026 році діють інші ставки:

I, II та IV групи сплачують по 10% від мінімальної зарплати;

III група — по 1% від отриманого щоквартально доходу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з червня 2026 року у Силах оборони має стартувати грошова реформа, яка передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у тилу до 30 000 гривень. Натомість виплати піхотинцям коливатимуться від 200 000 до 450 000 гривень. Про усі ключові деталі майбутньої реформи військове командування та Міноборони повинні домовитися у травні.

