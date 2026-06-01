Военнослужащим годами занижали выплаты: кому могут вернуть сотни тысяч гривен

Военный на службе, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие могут даже не догадываться, что им годами недоплачивали денежное обеспечение. Из-за ошибок в расчетах люди теряют десятки, а иногда и сотни тысяч гривен. Но деньги можно вернуть.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвокатское бюро Ивана Хомича.

Из-за чего военным могут уменьшить выплаты

Чаще всего проблемы возникают из-за неправильных расчетов. Например:

используют устаревший прожиточный минимум;

не учитывают все надбавки и премии;

неправильно считают должностной оклад;

не включают часть доплат.

Пример из судебной практики

Адвокат привел случай военнослужащего, который уволился со службы в 2022 году. Во время проверки его выплат оказалось, что:

деньги начисляли по старым показателям;

часть доплат не учли;

выплаты считали неправильно в течение нескольких лет.

Из-за этого военный годами получал гораздо меньше, чем ему полагалось.

Читайте также:

Юристы инициировали процесс перерасчета выплат за 2020-2021 годы.

В результате суд встал на сторону военнослужащего и обязал воинскую часть провести полный перерасчет денежного обеспечения с учетом:

актуального прожиточного минимума;

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавок и премий;

других доплат.

После победы в суде военному выплатили более 200 тыс. грн, которые он недополучил в предыдущие годы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, откуда государство будет брать средства на содержание армии. Сначала планировалось профинансировать эти расходы за счет кредита от ЕС, но Еврокомиссия выступила против выделения денег на зарплаты военным. Сейчас частичное финансирование армии хотят возложить на международных партнеров.

Также Новини.LIVE сообщали, что военным могут задерживать выплаты после перевода в другую воинскую часть. Это происходит из-за того, что во время ротации финансовые документы передаются не сразу. Однако новая воинская часть обязана начислять выплаты с первого дня.