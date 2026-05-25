Виплати військовим при переведенні в іншу частину: як діяти у разі затримки грошей

Військові йдуть дорогою, гроші в гаманці. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Під час переведення військовослужбовців між частинами виплати іноді затримуються через проблеми з передачею фінансових документів. Водночас такі ситуації не прирівнюються до звільнення, тому вимагати компенсацію за нормами Кодексу законів про працю, як це буває у цивільних трудових спорах, не вийде.

Про це в коментарі РБК-Україна пояснила військова адвокатка Тетяна Козян, передають Новини.LIVE.

Чому можуть "зависнути" виплати при переведенні

За словами юристки, під час ротації особові справи та фінансові атестати часто передаються із затримками через бюрократичні або логістичні труднощі. Однак це не скасовує обов’язку нової частини забезпечувати військового виплатами.

"При переведенні військовослужбовця з однієї частини до іншої виплати дійсно можуть "зависнути" через бюрократичні затримки в передачі фінансової документації, проте, згідно з п. 23 Порядку № 260, грошове забезпечення має нараховуватися за новою посадою безперервно з дня вступу на неї, що покладає на приймаючу сторону обов’язок оперативно усунути причини затримки", — пояснює Тетяна Козян.

Водночас вона наголошує, що переведення та звільнення зі служби — це різні юридичні процедури. Верховний Суд уже окремо звертав на це увагу у своїй практиці.

Які виплати належать військовому при зміні місця служби

Козян зазначила, що деякі юристи намагаються застосувати загальні норми трудового права до будь-яких випадків невиплати грошей військовим. Але суди детально вивчають специфіку військового законодавства і відхиляють такі позови, якщо йдеться про переміщення всередині ЗСУ.

Якщо під час звільнення захисник може претендувати на компенсацію у вигляді середнього заробітку за кожен день затримки, то при ротації механізм захисту інший.

Юристка роз’яснила, що у таких випадках можна вимагати лише компенсацію втрати частини доходів через прострочення виплат — відповідно до окремого закону, який передбачає відшкодування інфляційних втрат.

Як діяти бійцю у разі затримки виплат

Адвокатка рекомендує військовослужбовцям, які опинилися в такій ситуації, не чекати місяцями на автоматичне розв’язання проблеми, а самостійно запускати процес перевірки фінансових документів через офіційні канали.

Для оперативного вирішення питання затримки виплат при переведенні бійцю слід звертатися до фінансової служби нової частини або на гарячу лінію Міністерства оборони.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що грошове забезпечення військових хочуть рахувати по-новому. Стартові оклади захисників пропонують прив’язати до середньої зарплати в Україні. Законопроєкт, який вже подали до Верховної Ради, також передбачає автоматичну індексацію виплат в ЗСУ.

Також Новини.LIVE писали, які виплати та пільги гарантовані військовим після звільнення з полону. Зокрема їм належить одноразова грошова допомога від держави. Для її отримання необхідно надати довідку від Національного інформаційного бюро.