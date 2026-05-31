Військовим платять за переїзд на нове місце служби: деталі

Військовим платять за переїзд на нове місце служби: деталі

Дата публікації: 31 травня 2026 17:35
Підйомна допомога у ЗСУ: хто на неї має право
Військовслужбовець з дівчиною, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Іноді українським військовослужбовцям доводиться переїжджати на нове місце служби. У такому випадку їм виплачують грошову допомогу. Гроші надає держава, щоб компенсувати військовослужбовцю витрати у зв’язку з переміщенням.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України

Який розмір підйомної допомоги у ЗСУ 

Підйомна допомога має дві складові: 

  • для військовослужбовців — розмір місячного грошового забезпечення за новим місцем служби;
  • на кожного члена сім'ї, який переїхав разом, — 50% місячного грошового забезпечення військовослужбовця.

Добові виплачують за кожен день у дорозі, якщо є квитки. При цьому день вибуття та день прибуття рахуються як дві доби.

"Якщо проїзних документів немає — за одну добу переїзду. Усі виплати — не більш як за два переїзди протягом календарного року", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Виплата належить членам сім'ї, про які є відомості в особовій справі військовослужбовця на дату їх приїзду:

  • чоловіку або дружині незалежно від віку та працездатності — за умови що шлюб, зареєстровано до дати прибуття на нове місце служби;
  • дітям військовослужбовця та його чоловіку/дружині, у тому числі усиновленим, які не досягли повноліття або є особами з інвалідністю незалежно від віку;
  • непрацездатним батькам або усиновителям, чоловікові/дружині (ті, хто досяг пенсійного віку або мають інвалідність).

Якщо в подружжі і чоловік, і жінка перебувають в армії, тоді підйомну допомогу виплатять їм обом за новим місцем служби. Натомість членам сім’ї —  з грошового забезпечення одного з них, за їхнім вибором.

Раніше Новини.LIVE розповідали про виплати військовим, які звільняються зі служби. Так, контрактники і кадрові військовослужбовці отримують одноразову грошову допомога. Розмір виплати коливається від 25 до 50% грошового забезпечення за кожен рік служби.

Ще Новини.LIVE писали, скільки платять українським піхотинцям. Суми різні, і залежать від того, де перебувають бійці. Розрахунок здійснюється відповідно до кількості днів, скільки військовослужбовець провів на позиціях, а скільки — в умовному тилу.

фінансова допомога військовослужбовці грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
