Підйомна допомога у ЗСУ: хто на неї має право

Іноді українським військовослужбовцям доводиться переїжджати на нове місце служби. У такому випадку їм виплачують грошову допомогу. Гроші надає держава, щоб компенсувати військовослужбовцю витрати у зв’язку з переміщенням.

Який розмір підйомної допомоги у ЗСУ

Підйомна допомога має дві складові:

для військовослужбовців — розмір місячного грошового забезпечення за новим місцем служби;

на кожного члена сім'ї, який переїхав разом, — 50% місячного грошового забезпечення військовослужбовця.

Добові виплачують за кожен день у дорозі, якщо є квитки. При цьому день вибуття та день прибуття рахуються як дві доби.

"Якщо проїзних документів немає — за одну добу переїзду. Усі виплати — не більш як за два переїзди протягом календарного року", — йдеться у повідомленні.

Виплата належить членам сім'ї, про які є відомості в особовій справі військовослужбовця на дату їх приїзду:

чоловіку або дружині незалежно від віку та працездатності — за умови що шлюб, зареєстровано до дати прибуття на нове місце служби;

дітям військовослужбовця та його чоловіку/дружині, у тому числі усиновленим, які не досягли повноліття або є особами з інвалідністю незалежно від віку;

непрацездатним батькам або усиновителям, чоловікові/дружині (ті, хто досяг пенсійного віку або мають інвалідність).

Якщо в подружжі і чоловік, і жінка перебувають в армії, тоді підйомну допомогу виплатять їм обом за новим місцем служби. Натомість членам сім’ї — з грошового забезпечення одного з них, за їхнім вибором.

