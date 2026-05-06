Грошове забезпечення в ЗСУ: скільки отримують піхотинці на передовій та під час ротації

Анонсовані президентом України Володимиром Зеленським спеціальні контракти для піхотинців з виплатами 250-400 тисяч гривень залежно від виконуваних завдань, дійсно необхідні. Адже зараз бійці, які перебувають безпосередньо "на нулі" отримують значно менше.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант Денис Бобков в етері "Ранок.LIVE".

Скільки отримують піхотинці на передовій

Наразі звичайний піхотинець отримує орієнтовно 180-190 тис. гривень на місяць, за умови, якщо він перебуває усі 30 днів безпосередньо на бойових позиціях.

"З огляду на сучасні ціни це насправді не такі великі гроші, а тим більше для такої важкої, виснажливої та, не побоюсь цього слова, страшної роботи. Тому що це робота під постійним стресом, коли тебе постійно намагаються вбити. Тому гідне грошове забезпечення в першу чергу для піхоти воно дійсно необхідне", — зауважив Бобков.

Скільки отримують піхотинці на ротації

Підрозділи після ротації все одно знаходяться недалеко від лінії бойового зіткнення. Проте в такому випадку грошове преміювання менше — не 100, а 30 тисяч гривень. Розрахунок здійснюється відповідно до кількості днів, скільки військовослужбовець провів на позиціях, а скільки — в умовному тилу.

"Назвати це тилом дуже складно. До того ж усі ми розуміємо, що у нас в Україні в принципі не існує безпечних місць, тим більше — в прифронтових населених пунктах", — додав начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти.

Щодо терміну перебування на ротації, Бобков пояснив, що він може значно відрізнятися залежно від інтенсивності ведення бойових дій, підрозділу, налагодженості процесів, укомплектованості тощо. Зазвичай близько двох-трьох тижнів бійці мають можливість відпочити.

Чи є брак кадрів у підрозділах піхоти

"Наша бригада є однією з пріоритетних щодо укомплектування кадрами, тому як такого браку кадрів піхоти немає, як і військовослужбовців на інших посадах", — розповів Бобков.

Водночас він зауважив: якщо говорити в масштабі й порівнювати кількість піхотинців з російською армією, то в ЗСУ їх набагато менше.

