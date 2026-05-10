Виплати військовим при звільненні: скільки нараховують мобілізованим та контрактникам у травні 2026 року

При звільненні з військової служби військовослужбовці отримують від держави одноразову грошову допомогу. Її розмір і порядок нарахування залежать від категорії захисника і підстави звільнення.

Новини.LIVЕ розповідають, скільки нараховують мобілізованим та контрактникам у травні 2026 року.

Як нараховують виплати контрактникам

В Міністерстві оборони України пояснили, що в усіх випадках базою розрахунку є місячне грошове забезпечення на день звільнення без урахування будь-яких бойових та разових винагород, зокрема додаткової винагороди.

Для контрактників і кадрових військовослужбовців (крім осіб строкової служби та офіцерів за призовом) ОГД нараховується за одним із трьох розмірів, залежно від підстави звільнення і тривалості служби:

50% ГЗ за кожен рік служби (незалежно від стажу) — при звільненні за станом здоров’я, після повернення з полону, або через закінчення контракту в особливий період (24+ місяця);

50% ГЗ за кожен рік служби (при вислузі понад 10 років) — звільнення за віком, сімейними обставинами, через скорочення штату чи закінчення строку контракту;

25% ГЗ за кожен рік служби (при вислузі понад 10 років) — звільнення за власним бажанням або сімейними обставинами у мирний час.

Виплати для офіцерів-призовників при звільненні

Для військовослужбовців, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу, передбачено окремий порядок виплати одноразової грошової допомоги під час звільнення. Розмір такої виплати становить 50% від місячного грошового забезпечення та надається одноразово.

Право на отримання допомоги виникає у разі звільнення з таких підстав:

завершення визначеного строку проходження військової служби;

звільнення за станом здоров’я;

сімейні обставини чи інші поважні причини відповідно до переліку, затвердженого частиною дванадцятою статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

настання особливого періоду та відмова продовжувати службу військовослужбовицею, яка виховує дитину або дітей віком до 18 років;

повернення з полону;

обрання до Верховної Ради України народним депутатом;

призначення або обрання на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника чи дисциплінарного інспектора;

завершення строку служби за призовом осіб офіцерського складу в період дії воєнного стану.

Розмір виплат мобілізованим

Для військовослужбовців, яких призвали під час мобілізації на особливий період, а також для резервістів, залучених у цей час, застосовується окремий механізм виплати одноразової грошової допомоги. Його визначає постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №460.

Сума допомоги розраховується у розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний місяць служби. Водночас законодавством гарантовано мінімальну виплату — не менше 25% місячного грошового забезпечення, незалежно від того, скільки фактично тривала служба.

До розрахунку беруть лише повні календарні місяці проходження служби. Неповні місяці не враховуються. Також при визначенні суми не включають бойові виплати та інші одноразові винагороди.

Нарахування ОГД проводиться у день звільнення військовослужбовця. Якщо людина до мобілізації вже проходила військову службу та раніше отримувала таку допомогу, нову виплату обчислюють виключно за період поточного призову — без врахування попередньої служби.

