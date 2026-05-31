Военным платят за переезд на новое место службы: детали

Военным платят за переезд на новое место службы: детали

Дата публикации 31 мая 2026 17:35
Подъемная помощь в ВСУ: кто на нее имеет право
Военнослужащий с девушкой, деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда украинским военнослужащим приходится переезжать на новое место службы. В таком случае им выплачивают денежную помощь. Деньги предоставляет государство, чтобы компенсировать военнослужащему расходы в связи с перемещением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Какой размер подъемной помощи в ВСУ

У подъемной помощи две составляющие:

  • для военнослужащих — размер месячного денежного обеспечения на новом месте службы;
  • на каждого члена семьи, который переехал вместе, — 50% месячного денежного обеспечения военнослужащего.

Суточные выплачивают за каждый день в пути, если есть билеты. При этом день выбытия и день прибытия считаются как двое суток.

"Если проездных документов нет — за одни сутки переезда. Все выплаты — не более чем за два переезда в течение календарного года", — говорится в сообщении.

Выплата полагается членам семьи, о которых есть сведения в личном деле военнослужащего на дату их приезда:

  • мужу или жене независимо от возраста и трудоспособности — при условии что брак, зарегистрирован до даты прибытия на новое место службы;
  • детям военнослужащего и его мужу/жене, в том числе усыновленным, которые не достигли совершеннолетия или являются людьми с инвалидностью независимо от возраста;
  • нетрудоспособным родителям или усыновителям, супругу/супруге (те, кто достиг пенсионного возраста или имеют инвалидность).

Если супруги находятся в армии, тогда подъемную помощь выплатят им обоим по новому месту службы. Зато членам семьи — из денежного обеспечения одного из них, по их выбору.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о выплатах военным, которые увольняются со службы. Так, контрактники и кадровые военнослужащие получают единовременное денежное пособие. Размер выплаты колеблется от 25 до 50% денежного обеспечения за каждый год службы.

Еще Новини.LIVE писали, сколько платят украинским пехотинцам. Суммы разные, и зависят от того, где находятся бойцы. Расчет осуществляется в соответствии с количеством дней, сколько военнослужащий провел на позициях, а сколько — в условном тылу.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
