5000 гривень для військових: кому доступна нова допомога та як оформити

Військові ЗСУ, гроші в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

На нову фінансову допомогу в розмірі 5 000 гривень можуть розраховувати поранені військовослужбовці або їхні родини в одній із областей України. Гроші дають за поранення, контузію чи каліцтво, отримані під час обстрілів Херсонщини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на урядовий сервіс Ветеран PRO.

Хто може отримати виплату

Розраховувати на виплати можуть:

військові, зареєстровані на Херсонщині, які отримали поранення через обстріли в області;

або їхні родичі чи законні представники.

Важливо знати, що гроші не виплатять, якщо поранення захисник отримав під час виконання бойових завдань із захисту України.

Як подати заявку

Звернутися потрібно особисто або через представника до:

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управління соцзахисту;

підрозділів з питань ветеранської політики;

або ЦНАПу за місцем реєстрації на Херсонщині.

Які документи потрібні

Для подачі заявки слід підготувати:

паспорт або ID-картку;

ідентифікаційний код;

документ про реєстрацію місця проживання в області;

медичну довідку або підтвердження поранення;

документ про факт обстрілу (витяг з ЄРДР тощо);

військовий квиток або посвідчення УБД;

банківські реквізити (IBAN).

Після розгляду документів кошти перерахують на вказаний рахунок, якщо рішення буде позитивним.

Детальніше про умови програми готові розповісти в Управлінні у справах ветеранів Херсонської ОДА за номером: +38 093 956 96 95.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям пропонують мікрогранти до 4 800 доларів на розвиток або запуск підприємництва. Допомога передбачена для ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників, які ведуть бізнес у Харківській області. Подати заявку на участь у програмі можна до 15 липня 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що працівники критичної інфраструктури, які постраждали через війну, можуть отримати одноразові компенсації — від 200 тисяч гривень за III групу інвалідності до 1 мільйона гривень у разі загибелі людини. Якщо стан здоров’я погіршиться і групу інвалідності змінять, держава доплатить різницю.