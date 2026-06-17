5000 гривен для военных: кому положена новая помощь и как её оформить

Военные ВСУ, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

На новую финансовую помощь в размере 5 000 гривен могут рассчитывать раненые военнослужащие или их семьи, проживающие в одной из областей Украины. Деньги выплачиваются за ранения, контузии или увечья, полученные во время обстрелов Херсонской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный сервис Ветеран PRO.

Кто может получить выплату

На выплаты могут рассчитывать:

военнослужащие, зарегистрированные в Херсонской области и получившие ранения в результате обстрелов в регионе;

или их родственники или законные представители.

Важно знать, что деньги не будут выплачены, если ранение защитник получил во время выполнения боевых задач по защите Украины.

Как подать заявку

Обратиться необходимо лично или через представителя в:

Читайте также:

управления социальной защиты;

подразделения по вопросам ветеранской политики;

или в ЦНАП по месту регистрации в Херсонской области.

Какие документы необходимы

Для подачи заявки необходимо подготовить:

паспорт или ID-карту;

идентификационный код;

документ о регистрации места жительства в области;

медицинскую справку или подтверждение ранения;

документ, подтверждающий факт обстрела (выписка из ЕРДР и т. п.);

военный билет или удостоверение УБД;

банковские реквизиты (IBAN).

После рассмотрения документов средства будут перечислены на указанный счет, если решение будет положительным.

Подробнее об условиях программы готовы рассказать в Управлении по делам ветеранов Херсонской ОГА по номеру: +38 093 956 96 95.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам предлагают микрогранты до 4 800 долларов на развитие или запуск предпринимательской деятельности. Помощь предусмотрена для ветеранов, их семей и семей погибших защитников, которые ведут бизнес в Харьковской области. Подать заявку на участие в программе можно до 15 июля 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что работники критической инфраструктуры, пострадавшие в результате войны, могут получить единовременные компенсации — от 200 тысяч гривен за III группу инвалидности до 1 миллиона гривен в случае гибели человека. Если состояние здоровья ухудшится и группа инвалидности изменится, государство доплатит разницу.