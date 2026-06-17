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Головна Фінанси Карітас виплатить ВПО грошову допомогу у 12 000 грн у червні

Карітас виплатить ВПО грошову допомогу у 12 000 грн у червні

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 11:00
Виплати від Карітас: де ВПО доступна грошова допомога у 12 000 грн у червні
Жінка похилого віку, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року релігійна місія Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України" продовжує надавати фінансову допомогу для громадян зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Зокрема, звернутися за виплатами у розмірі 12 300 грн можна в одному з прифронтових міст.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на відомості, оприлюднені представництвом місії Римо-Католицької Церквої.

Кому і де доступна грошова допомога від Карітас у червні

За інформацією організаторів, звернутися за виплатами громадяни можуть у місті Павлоград Дніпропетровській області, куди прибули на тимчасовій основі через виїзд з небезпечних територій.

Місцевий осередок благодійної місії Римсько-Католицької Церкви в Україні надає допомогу для громадян, які прибули до міста упродовж останніх 45 діб.

У рамках відповідної програми евакуйованим родинам передбачається надання фінансової допомоги у розмірі 12 300 грн. Таку суму нарахують на кожну евакуйовану особу. Проте діє обмеження: виплата не передбачена для тих, хто раніше отримував подібну допомогу від інших благодійних організацій та фондів.

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"Якщо ви виїхали з територій, де була оголошена обов'язкова евакуація протягом останніх 45 діб, можете звернутись по допомогу до нашого центру "Карітас-Спес Павлоград", — йдеться у повідомленні.

З огляду на це, для одержання права на виплати громадянам потрібно дотриматися відразу кількох вимог:

  1. Тимчасово проживати у місті Павлоград;
  2. Мати довідку переселенця (яку було одержано не більш ніж 45 днів тому);
  3. Підтвердити відсутність отримання допомоги від інших благодійників.

Які потрібно мати документи для отримання допомоги

Жителям прифронтового міста, які мають офіційний статус переселенця, релігійна місія Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України" надасть допомогу на основі поданих документів:

  • паспорта громадянина;
  • ідентифікаційного коду;
  • довідки внутрішньо переміщеної особи;
  • банківських реквізитів (одні на родину);
  • документів, що підтвердять виїзд з громади, де відбуваються бойові дії/можливі бойові дії (проїзний квиток, чек із заправки, довідка, надана від старости, інші документи).
допомога українцям
Оголошення та контакти. Джерело: Карітас-Спес

Ще Новини.LIVE розповідали, кому доступна фінансова допомога від Чехії до 4 700 доларів. У деяких громадян є можливість оформити виплати на власну справу. Остаточний розмір гранту визначать на основі поданого фінансового плану. Заявки прийматимуть до 15 липня поточного року. 

Також Новини.LIVE писали, у яких регіонах українцям можуть виплатити від 2 600 доларів. Йдеться про дію грантової програми з надання допомоги для українських підприємців. Її реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps. У її рамках українці отримають підтримку за кількома напрямами. 

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виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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