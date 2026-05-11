Підвищення виплат військовим: Соболєв пояснив, чи заклали кошти в бюджет

Військовослужбовець на бойовому завданні, гроші в кишені військової форми.

Зміни до бюджету, які наразі пропонуються, не передбачають підвищення виплат військовослужбовцям. На порядку денному є лише законопроєкт, який передбачає перенаправлення військового збору на грошове забезпечення Сил оборони.

Про це заявив народний депутат України, член партії ВО "Батьківщина" Сергій Соболєв в етері Новини.LIVE.

Що відомо про підвищення виплат військовим

"Відбувається дивна річ. Є зміни до бюджету, які підготували, які будуть виноситися на голосування. Але там ні копійки не закладено на підвищення заробітних плат військовослужбовців. Тому, на жаль, це й далі — розмови", — зазначив нардеп.

Він додав, що єдиний законопроєкт, який стоїть на порядку денному і буде розглядатися у Раді вже найближчим часом, про те, щоб військовий збір направити виключно на підвищення заробітної плати військовослужбовцям.

За його словами, йдеться про суму приблизно від 230 млрд до одного трильойна гривень на рік. Зараз ці кошти також витрачаються на оборонну сферу, проте не на виплати захисникам.

"Тільки чомусь, витрачаючи гроші на оборонку, ми забуваємо про солдатів і офіцерів, які вже вкотре опиняються за бортом, коли порушується питання про підвищення зарплат військовим", — наголосив Соболєв.

Нардеп резюмував, що поки не будуть закладені зміни до бюджету з чіткими розрахунками від Міноборони, плани щодо виплат у 400 тисяч грн бійцям на передовій залишаються на рівні чуток.

На скільки мають зрости виплати військовослужбовцям

Як заявляв раніше президент України Володимир Зеленський, мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців в Україні має бути не менше 30 тисяч гривень.

"Мінімальний рівень має бути не менше ніж тридцять тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій — більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів — достойний та відчутно підвищений рівень виплат", — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, він доручив уряду забезпечити впровадження спеціальних контрактів для піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

