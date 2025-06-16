Грошові винагороди в ЗСУ — кому призначать додатково 70 тис. грн у липні

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

У липні 2025 року за військову службу "на нулі" українським військовослужбовцям виплатять додаткову одноразову грошову винагороду у 70 тис. грн. Для того, щоб деяким бійцям не втратити відповідні виплати, необхідно знати певні правила.

Про це йдеться в оприлюдненій інформації Міністерства оборони.

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Відповідно до урядової постанови №419, доплати за службу у розмірі 70 тис. грн в Україні призначають для бійців Збройних сил, на яких покладено виконання бойових чи спеціальних обов'язків у найгарячіших точках фронту. Під такими завданнями мають на увазі:

Виконання наказів на лінії бойового зіткнення з силами противника, що мають бути здійснені військовою частиною/ підрозділом першого ешелону оборони, у ситуаціях контрнаступу/контратаки, до ротного опорного пункту включно. Здійснення операцій на захоплених російськими окупантами територіях України. Реалізація поставлених завдань на територіях між позиціями Сил оборони та ворожими військами в зонах бойових дій. Виконання бойових дій на територіях противника.

Порядок нарахування та як не втратити право на виплати

Особливість нарахування відповідної виплати полягає у тому, що її виплачують суто за кожні 30 днів виконання спецзавдань за накопичувальним принципом. Тобто за перебування на передовій 15 днів у травні та 15 днів наступного місяця — в липні нарахують повну суму відповідної доплати у 70 тис. грн.

Право на виплати має бути підтверджено бойовим наказом про виконання таких завдань. Також цей факт можуть підтвердити відомості з журналу бойових дій чи бойового донесення, а також рапорт командира підрозділу, де буде вказане виконання завдань кожним таким військовим.

Проте доплату можна втратити у разі, якщо військового переведуть чи відрядять до іншої частини. Так, нова частина мусить вести облік днів виконання завдань і передавати інформацію у штатні частини, де проходять службу такі військові. Своєю чергою штатна частина, маючи такі дані, до 5 числа наступного місяця зобов'язана видати наказ про виплату. Як приклад, якщо 30 днів було накопичено у червні, то дані потрібно передані до 5 липня для нарахування відповідних виплат.

Щоб уникнути проблем із правом на нарахування виплат у разі переведення до іншої частини, важливо, щоб у наказі командира були зазначені дні виконання таких завдань, якщо їх було менше ніж 30-ть і виплату ще не проводили. Варто проконтролювати, щоб ці дні були відображені під час переведення належним чином.

Раніше ми писали, кому з військовослужбовців ЗСУ передбачені доплати у сумі 30 тис. грн. Зокрема, відповідним правом наділені бійці за виконання бойових/спеціальних завдань.

Також ми розповідали про те, що в ПФУ назвали, які існують види пенсійних виплат для військовослужбовців. Також повідомили, кому з них виплачуватимуть до 100% від розміру грошового забезпечення.