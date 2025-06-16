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Головна Фінанси Військові пенсії — хто має право на 100% грошового забезпечення

Військові пенсії — хто має право на 100% грошового забезпечення

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Дата публікації: 16 червня 2025 06:10
Пенсії 2025 — які види та суми призначають військовослужбовцям
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Як пенсії для силовиків відрізняться за видом Які передбачені розміри пенсій військових

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали види пенсій та правила в обчисленні розмірів виплат, які передбачені для військовослужбовців на заслуженому відпочинку. Відомо, хто має право на виплату від 40% до 100% грошового забезпечення.

Про це повідомляють Новини.LIVE  із посиланням на інформацію ПФУ.

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Як пенсії для силовиків відрізняться за видом 

Як повідомляють у ПФУ, загалом передбачені такі види пенсійних виплат для військовослужбовців:

  • за вислугу років (незалежно від віку, якщо наявна вислуга від 25 років; у разі досягненні на дату звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності від 25 років стажу, з яких не менш ніж 12 з половиною років становить військова служба або служба в органах МВС);
  • за інвалідністю (якщо отримано під час військової служби незалежно від віку);
  • у разі втрати годувальника (для непрацездатних членів родини, які утримував військовослужбовець: дітям, батькам,  дружині/чоловікові).

Згідно із законом №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", військовим за наявності вислуги на службі призначають пенсію за вислугу років. Зокрема, до таких належать військовослужбовці, які перебували на службі:

  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Національної поліції;
  • Національного антикорупційного бюро;
  • Служби судової охорони;
  • Державної пожежній охороні;
  • Держслужби спецзв’язку та захисту інформації;  
  • в органах і підрозділах цивільного захисту;
  • Податкової міліції;
  • Бюро економічної безпеки України;
  • Державної кримінально-виконавчій службі.

Головна умова для призначення відповідної пенсії є звільнення громадянина з військової служби.

Які передбачені розміри пенсій військових

Суми пенсійних виплат військовослужбовців обчислюють на основі розміру грошового забезпечення, куди входять:

  • оклади за посадою;
  • військове звання;
  • відсоткова надбавка за вислугу років;
  • інші види грошового забезпечення, окрім одноразових винагород у 30-100 тис. грн.

Які встановлені розміри пенсій залежно від виду:

  • частка у 50-70% від грошового забезпечення — за вислугу років (залежно від терміну вислуги);
  • частка 40-100% грошового забезпечення — за інвалідністю (залежно від групи та причини інвалідності);
  • частка 30-70% забезпечення — у разі втрати годувальника (на кожного утриманця, з огляду на причину смерті).
пенсія 2025
Види та розміри пенсій. Джерело: ПФУ

Заяву на призначення пенсії за вислугу років та з інвалідності військовим, звільненим зі служби, можна подавати до ПФУ через уповноважені структурні підрозділи.

Раніше ми писали, що громадяни, які отримують пенсію за інвалідністю, можуть перейти на пенсію за віком. З  таким проханням можна звертатися у відділення ПФУ. 

Також розповідали, що громадянам за кордоном загрожує втрата пенсій. Таке може статися через ігнорування вимоги пройти ідентифікацію особи. 

виплати ЗСУ пенсії ПФУ гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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