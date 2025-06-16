Пенсії 2025 — які види та суми призначають військовослужбовцям

Військові пенсії — хто має право на 100% грошового забезпечення
У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали види пенсій та правила в обчисленні розмірів виплат, які передбачені для військовослужбовців на заслуженому відпочинку. Відомо, хто має право на виплату від 40% до 100% грошового забезпечення.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.
Як пенсії для силовиків відрізняться за видом
Як повідомляють у ПФУ, загалом передбачені такі види пенсійних виплат для військовослужбовців:
- за вислугу років (незалежно від віку, якщо наявна вислуга від 25 років; у разі досягненні на дату звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності від 25 років стажу, з яких не менш ніж 12 з половиною років становить військова служба або служба в органах МВС);
- за інвалідністю (якщо отримано під час військової служби незалежно від віку);
- у разі втрати годувальника (для непрацездатних членів родини, які утримував військовослужбовець: дітям, батькам, дружині/чоловікові).
Згідно із законом №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", військовим за наявності вислуги на службі призначають пенсію за вислугу років. Зокрема, до таких належать військовослужбовці, які перебували на службі:
- Міністерства внутрішніх справ;
- Національної поліції;
- Національного антикорупційного бюро;
- Служби судової охорони;
- Державної пожежній охороні;
- Держслужби спецзв’язку та захисту інформації;
- в органах і підрозділах цивільного захисту;
- Податкової міліції;
- Бюро економічної безпеки України;
- Державної кримінально-виконавчій службі.
Головна умова для призначення відповідної пенсії є звільнення громадянина з військової служби.
Які передбачені розміри пенсій військових
Суми пенсійних виплат військовослужбовців обчислюють на основі розміру грошового забезпечення, куди входять:
- оклади за посадою;
- військове звання;
- відсоткова надбавка за вислугу років;
- інші види грошового забезпечення, окрім одноразових винагород у 30-100 тис. грн.
Які встановлені розміри пенсій залежно від виду:
- частка у 50-70% від грошового забезпечення — за вислугу років (залежно від терміну вислуги);
- частка 40-100% грошового забезпечення — за інвалідністю (залежно від групи та причини інвалідності);
- частка 30-70% забезпечення — у разі втрати годувальника (на кожного утриманця, з огляду на причину смерті).
Заяву на призначення пенсії за вислугу років та з інвалідності військовим, звільненим зі служби, можна подавати до ПФУ через уповноважені структурні підрозділи.
Раніше ми писали, що громадяни, які отримують пенсію за інвалідністю, можуть перейти на пенсію за віком. З таким проханням можна звертатися у відділення ПФУ.
Також розповідали, що громадянам за кордоном загрожує втрата пенсій. Таке може статися через ігнорування вимоги пройти ідентифікацію особи.
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