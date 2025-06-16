Пенсії 2025 — які види та суми призначають військовослужбовцям

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали види пенсій та правила в обчисленні розмірів виплат, які передбачені для військовослужбовців на заслуженому відпочинку. Відомо, хто має право на виплату від 40% до 100% грошового забезпечення.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

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Як повідомляють у ПФУ, загалом передбачені такі види пенсійних виплат для військовослужбовців:

за вислугу років (незалежно від віку, якщо наявна вислуга від 25 років; у разі досягненні на дату звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності від 25 років стажу, з яких не менш ніж 12 з половиною років становить військова служба або служба в органах МВС);

за інвалідністю (якщо отримано під час військової служби незалежно від віку);

у разі втрати годувальника (для непрацездатних членів родини, які утримував військовослужбовець: дітям, батькам, дружині/чоловікові).

Згідно із законом №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", військовим за наявності вислуги на службі призначають пенсію за вислугу років. Зокрема, до таких належать військовослужбовці, які перебували на службі:

Міністерства внутрішніх справ;

Національної поліції;

Національного антикорупційного бюро;

Служби судової охорони;

Державної пожежній охороні;

Держслужби спецзв’язку та захисту інформації;

в органах і підрозділах цивільного захисту;

Податкової міліції;

Бюро економічної безпеки України;

Державної кримінально-виконавчій службі.

Головна умова для призначення відповідної пенсії є звільнення громадянина з військової служби.

Які передбачені розміри пенсій військових

Суми пенсійних виплат військовослужбовців обчислюють на основі розміру грошового забезпечення, куди входять:

оклади за посадою;

військове звання;

відсоткова надбавка за вислугу років;

інші види грошового забезпечення, окрім одноразових винагород у 30-100 тис. грн.

Які встановлені розміри пенсій залежно від виду:

частка у 50-70% від грошового забезпечення — за вислугу років (залежно від терміну вислуги);

частка 40-100% грошового забезпечення — за інвалідністю (залежно від групи та причини інвалідності);

частка 30-70% забезпечення — у разі втрати годувальника (на кожного утриманця, з огляду на причину смерті).

Види та розміри пенсій. Джерело: ПФУ

Заяву на призначення пенсії за вислугу років та з інвалідності військовим, звільненим зі служби, можна подавати до ПФУ через уповноважені структурні підрозділи.

Раніше ми писали, що громадяни, які отримують пенсію за інвалідністю, можуть перейти на пенсію за віком. З таким проханням можна звертатися у відділення ПФУ.

Також розповідали, що громадянам за кордоном загрожує втрата пенсій. Таке може статися через ігнорування вимоги пройти ідентифікацію особи.