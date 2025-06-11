Виплати військовим з липня 2025 року — хто і на скільки отримуватиме більше

Військовослужбовці на службі. Фото: ЗСУ Генштаб

У липні 2025 року військовослужбовцям Збройних сил передбачені різноманітні надбавки та доплати до посадових окладів. Відомо, на які розміри додаткових виплат зможуть розраховувати бійці наступного місяця.



Відповідне питання щодо порядку виплат грошового забезпечення в ЗСУ прописане в наказі №260 Міністерства оборони.

Найвищі додаткові виплати в армії у липні

Згідно із нормами законодавства, до грошового забезпечення військовослужбовців входять такі складові: посадовий оклад, винагороди, премії, доплати та надбавки. Його розмір різниться, адже залежить від посад, кваліфікації, звання, терміну, інтенсивності та умов військової служби.

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За правилами, поточного року встановлене гарантоване мінімальне грошове забезпечення у розмірі 20,13 тис. грн.

Зокрема, найбільший розмір додаткової виплати отримують військові, які безпосередньо долучені до виконання бойових чи спеціальних завдань під час захисту країни. Йдеться про такі одноразові винагороди, які нарахують у липні:

за виконання бойових завдань поза межами зони бойових дій — у розмірі 30 тис. грн;

особам, які відповідають за управління військами — у сумі 50 тис. грн;

за виконання бойових завдань на фронті та на території противника за кожні 30 днів — у розмірі 70 тис. грн;

тим, хто безпосередньо виконує завдання у зоні бойових дій — у сумі 100 тис. грн.

Також в липні деяким військовим нарахують винагороди за знищення військової техніки противника залежно від виду від 12 тис. до 243 тис. грн.

Зокрема, за знищення ворожого військового корабля передбачена виплата у розмірі 243,6 тис. грн, а за ліквідацію бойової авіації — 121,8 тис. грн.

Інші надбавки та доплати до окладів

Також наступного місяця військовослужбовці отримають надбавки до окладів. Зокрема, передбачені додаткові суми за особливість проходження служби, службу в силах спеціальних операцій, кваліфікацію, виконання функцій державних експертів з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, почесні звання, науковий ступінь та вчені звання.

У липні до 100% від окладу нададуть за особливості проходження військової служби. Так, 68% призначать тим, хто несе службу у підземних умовах, 78% отримають наземні авіаспеціалісти, наземного інженерно-технічний складу безпеки польотів.

Передбачена надбавка у 81% для інструкторів навчальних центрів та полігонів, 84,5% отримають екіпажі танків, обслуговування самохідних установок ЗРК, 87,8% — водолази, 100% — снайпери.

Надбавка за службу в силах спецоперацій надається до 100% від прожиткового мінімуму, у 2025 році — це 3028 грн.

Додаткову виплату за кваліфікацію призначують у розмірі від 3% до 10% від окладу. Розмір надбавки за кваліфікаційну категорію військових медичного і фармацевтичного складу становить 3% — 11% від окладу.

Доплата у 20% окладу надається за виконання функцій державного експерта з питань таємниць. За роботу в умовах режимних обмежень виплачують по 10% — 60% від окладу.

Надбавка за почесне звання надається у розмірі від 10 до 15% від окладу, за спортивне звання від 5% до 10% від окладу.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила закон щодо невикористаних днів щорічних основної та додаткової відпусток в ЗСУ. Згідно з ним, за це передбачена грошова компенсація.

Ще повідомляли про те, що у ПФУ розповіли про особливості зарахування до страхового стажу часу проходження військової служби. Такі періоди будуть враховані до різних видів стажу.