Денежные вознаграждения в ВСУ — кому назначат дополнительно 70 тыс. грн в июле

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В июле 2025 года за военную службу "на нуле" украинским военнослужащим выплатят дополнительное одноразовое денежное вознаграждение в 70 тыс. грн. Для того, чтобы некоторым бойцам не потерять соответствующие выплаты, необходимо знать определенные правила.

Об этом говорится в обнародованной информации Министерства обороны.

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Согласно правительственному постановлению №419, доплаты за службу в размере 70 тыс. грн в Украине назначают для бойцов Вооруженных сил, на которых возложено выполнение боевых или специальных обязанностей в горячих точках фронта. Под такими задачами подразумевают:

Выполнение приказов на линии боевого столкновения с силами противника, которые должны быть осуществлены воинской частью/ подразделением первого эшелона обороны, в ситуациях контрнаступления/контратаки, до ротного опорного пункта включительно. Осуществление операций на захваченных российскими оккупантами территориях Украины. Реализация поставленных задач на территориях между позициями Сил обороны и вражескими войсками в зонах боевых действий. Выполнение боевых действий на территориях противника.

Порядок начисления и как не потерять право на выплаты

Особенность начисления соответствующей выплаты заключается в том, что ее выплачивают исключительно за каждые 30 дней выполнения спецзаданий по накопительному принципу. То есть за пребывание на передовой 15 дней в мае и 15 дней в следующем месяце — в июле начислят полную сумму соответствующей доплаты в 70 тыс. грн.

Право на выплаты должно быть подтверждено боевым приказом о выполнении таких задач. Также этот факт могут подтвердить сведения из журнала боевых действий или боевого донесения, а также рапорт командира подразделения, где будет указано выполнение задач каждым таким военным.

Однако доплату можно потерять в случае, если военного переведут или отправят в другую часть. Так, новая часть должна вести учет дней выполнения заданий и передавать информацию в штатные части, где проходят службу такие военные. В свою очередь штатная часть, имея такие данные, до 5 числа следующего месяца обязана издать приказ о выплате. В качестве примера, если 30 дней было накоплено в июне, то данные нужно передать до 5 июля для начисления соответствующих выплат.

Чтобы избежать проблем с правом на начисление выплат в случае перевода в другую часть, важно, чтобы в приказе командира были указаны дни выполнения таких задач, если их было меньше 30-ти и выплату еще не проводили. Стоит проконтролировать, чтобы эти дни были отражены при переводе должным образом.

Ранее мы писали, кому из военнослужащих ВСУ предусмотрены доплаты в сумме 30 тыс. грн. В частности, соответствующим правом наделены бойцы за выполнение боевых/специальных задач.

Также мы рассказывали о том, что в ПФУ назвали, какие существуют виды пенсионных выплат для военнослужащих. Также сообщили, кому из них будут выплачивать до 100% от размера денежного обеспечения.