Грошове забезпечення в ЗСУ у липні — хто отримає право на 30 тис. грн доплати

Українські бійці у військовому екіпіруванні. Фото: zoda.gov.ua

У липні 2025 року частині військовослужбовців призначать доплату до основного окладу у розмірі 30 тис. гривень. Для того, щоб мати право на відповідну складову грошового забезпечення, необхідно виконати кілька умов.

Такі вимоги прописані у наказі №566 Міністерства оборони.

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Умови призначення доплати військовим у 30 тис. грн у липні

Згідно з нормами наказу "Про затвердження змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам", на доплату у розмірі 30 тис. грн матимуть право військові за умови виконання бойових та спеціальних завдань. Йдеться про:

інтенсивну підготовку до проведення бойових дій у військових підрозділах зі складу резерву Головнокомандувача ЗСУ;

управління угрупованнями військ зі складу розгорнутих пунктів управління Генерального штабу;

управління підпорядкованими силами та засобами, згідно із завданнями, покладеними на адміністрацію Держспецслужби транспорту;

завдання у складі робочої групи/одиночним порядком, визначеними Головкомом/начальником Генштабу в рамках регіонів, де тривають бойові дії;

виконання завдань поза районами ведення бойових дій у сфері розмінування, виявлення, знешкодження та ліквідації вибухонебезпечних предметів;

завдання у складі угруповань військ Сил оборони держави відповідно до переліком завдань, затвердженим оборонним відомством;

виконання завдань з різноманітного забезпечення угруповань військ Сил оборони держави в районах проведення бойових дій;

завдання з протиповітряного прикриття/наземної оборони критичної інфраструктури.

Механізм нарахування відповідних доплат для військових

Згідно з правилами, нарахування відповідних доплат у розмірі 30 тисяч гривень до основного окладу для військових відбудеться виключно на основі документів, які підтверджують виконання особливих завдань. А саме:

бойового наказу (бойового розпорядження);

журналу бойових дій (вахтового, навігаційно-вахтового, навігаційного журналу)/журналу ведення оперативної обстановки/бойового донесення, постової відомості (у випадку охорони об'єктів, де було здійснено збройний напад противника);

рапорту командира підрозділу, корабля, катера про участь кожного бійця у бойових діях/заходах у виконанні відповідних бойових завдань.

Оформлюватиме призначення виплат командир. У разі позитивного рішення — додаткові кошти військовим надійдуть на банківські картки через місяць після виконання вищеперелічених завдань.

Раніше ми повідомляли про те, хто з військових отримує найбільший розмір додаткових виплат. Зокрема, суму у 100 тис. грн призначають військовим, які безпосередньо залучені до виконання бойових чи спецзавдань, а також суму у 243 тис. грн за знищення деякої ворожої військової техніки.

Також розповідали, що в одному з міст військові отримають підвищену одноразову грошову допомогу. Йдеться про суму у 30 та 40 тис. грн тим, хто отримав І та II групи інвалідності внаслідок війни.