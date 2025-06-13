Грошове забезпечення в ЗСУ у липні — хто отримає право на 30 тис. грн доплати

Виплати в ЗСУ — кому гарантують додатково 30 тис. грн у липні
У липні 2025 року частині військовослужбовців призначать доплату до основного окладу у розмірі 30 тис. гривень. Для того, щоб мати право на відповідну складову грошового забезпечення, необхідно виконати кілька умов.
Такі вимоги прописані у наказі №566 Міністерства оборони.
Умови призначення доплати військовим у 30 тис. грн у липні
Згідно з нормами наказу "Про затвердження змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам", на доплату у розмірі 30 тис. грн матимуть право військові за умови виконання бойових та спеціальних завдань. Йдеться про:
- інтенсивну підготовку до проведення бойових дій у військових підрозділах зі складу резерву Головнокомандувача ЗСУ;
- управління угрупованнями військ зі складу розгорнутих пунктів управління Генерального штабу;
- управління підпорядкованими силами та засобами, згідно із завданнями, покладеними на адміністрацію Держспецслужби транспорту;
- завдання у складі робочої групи/одиночним порядком, визначеними Головкомом/начальником Генштабу в рамках регіонів, де тривають бойові дії;
- виконання завдань поза районами ведення бойових дій у сфері розмінування, виявлення, знешкодження та ліквідації вибухонебезпечних предметів;
- завдання у складі угруповань військ Сил оборони держави відповідно до переліком завдань, затвердженим оборонним відомством;
- виконання завдань з різноманітного забезпечення угруповань військ Сил оборони держави в районах проведення бойових дій;
- завдання з протиповітряного прикриття/наземної оборони критичної інфраструктури.
Механізм нарахування відповідних доплат для військових
Згідно з правилами, нарахування відповідних доплат у розмірі 30 тисяч гривень до основного окладу для військових відбудеться виключно на основі документів, які підтверджують виконання особливих завдань. А саме:
- бойового наказу (бойового розпорядження);
- журналу бойових дій (вахтового, навігаційно-вахтового, навігаційного журналу)/журналу ведення оперативної обстановки/бойового донесення, постової відомості (у випадку охорони об'єктів, де було здійснено збройний напад противника);
- рапорту командира підрозділу, корабля, катера про участь кожного бійця у бойових діях/заходах у виконанні відповідних бойових завдань.
Оформлюватиме призначення виплат командир. У разі позитивного рішення — додаткові кошти військовим надійдуть на банківські картки через місяць після виконання вищеперелічених завдань.
Раніше ми повідомляли про те, хто з військових отримує найбільший розмір додаткових виплат. Зокрема, суму у 100 тис. грн призначають військовим, які безпосередньо залучені до виконання бойових чи спецзавдань, а також суму у 243 тис. грн за знищення деякої ворожої військової техніки.
Також розповідали, що в одному з міст військові отримають підвищену одноразову грошову допомогу. Йдеться про суму у 30 та 40 тис. грн тим, хто отримав І та II групи інвалідності внаслідок війни.
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