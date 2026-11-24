Військовий читає документ. Фото: Reuters

Верховна Рада України у вівторок, 24 листопада, підтримала в першому читанні законопроєкт №16220, який змінює правила подання декларацій для військовослужбовців. Документ передбачає, що військові тилових, адміністративних і забезпечувальних підрозділів повинні будуть звітувати про доходи та майно під час воєнного стану.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться у правилах декларування для військовослужбовців.

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Кого з військових зобов'яжуть подавати декларації

У вівторок, 24 листопада, законопроєкт №16220, який до парламенту вніс президент України Володимир Зеленський, у першому читанні підтримали 287 народних обранців. Ініціатива передбачає нові правила фінансової звітності для військовослужбовців.

Зміни стосуватимуться тих, хто служить у тилових, адміністративних і забезпечувальних підрозділах та не бере безпосередньої участі в бойових діях.

Як зазначено у пояснювальній записці до документа, зараз військовослужбовці сил безпеки можуть відкласти подання декларацій до завершення воєнного стану. Це правило діє незалежно від того, чи беруть вони участь у бойових діях.

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У результаті відстрочкою користуються не лише військові на передовій, а й ті, хто працює в тилу, займається адміністративними питаннями або забезпечує роботу підрозділів.

Законопроєкт пропонує розділити військовослужбовців на кілька категорій і встановити для них різні строки подання декларацій.

Для військових Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, Управління державної охорони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та поліцейських підрозділів особливого призначення, які беруть участь у бойових діях, відстрочку збережуть.

Вони повинні будуть подати декларації протягом 90 днів після однієї з таких подій:

завершення або скасування воєнного стану;

звільнення з військової служби.

Такий самий строк передбачений для військовослужбовців інших державних органів, які безпосередньо брали участь у бойових діях на останній день звичайного строку подання декларації.

У цьому випадку відлік 90 днів починатиметься після завершення воєнного стану, припинення участі в бойових діях або звільнення зі служби.

При цьому повторне залучення військового до бойових завдань не зупинятиме і не продовжуватиме встановлений строк подання декларації.

Коли військовим потрібно буде подати декларації за попередні роки

Окремі вимоги законопроєкт встановлює для військовослужбовців, які не подавали декларації після 2021 року.

Після набрання законом чинності вони матимуть 90 днів, щоб подати необхідні документи. Водночас ця вимога не стосуватиметься військових, для яких передбачений спеціальний порядок декларування.

Навіщо змінюють правила декларування

Автори законопроєкту вважають, що чинна система не враховує різницю між військовими, які безпосередньо воюють, і тими, хто виконує завдання в тилу.

Через однакові правила обидві категорії військовослужбовців можуть не подавати декларації протягом тривалого часу. Це, на думку розробників документа, послаблює фінансовий контроль за їхніми доходами та майном.

Запропоновані зміни мають зменшити кількість неподаних декларацій і посилити контроль за фінансовим станом військовослужбовців.

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