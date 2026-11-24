Военный читает документ. Фото: Reuters

Верховная Рада Украины во вторник, 24 ноября, поддержала в первом чтении законопроект № 16220, который изменяет правила подачи деклараций для военнослужащих. Документ предусматривает, что военнослужащие тыловых, административных и вспомогательных подразделений должны будут отчитываться о доходах и имуществе во время военного положения.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в правилах декларирования для военнослужащих.

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Кого из военных обяжут подавать декларации

Во вторник, 24 ноября, законопроект №16220, внесенный в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, в первом чтении поддержали 287 народных избранников. Инициатива предусматривает новые правила финансовой отчетности для военнослужащих.

Изменения коснутся тех, кто служит в тыловых, административных и вспомогательных подразделениях и не принимает непосредственного участия в боевых действиях.

Как указано в пояснительной записке к документу, сейчас военнослужащие сил безопасности могут отложить подачу деклараций до окончания военного положения. Это правило действует независимо от того, участвуют ли они в боевых действиях.

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В результате отсрочкой пользуются не только военные на передовой, но и те, кто работает в тылу, занимается административными вопросами или обеспечивает работу подразделений.

Законопроект предлагает разделить военнослужащих на несколько категорий и установить для них разные сроки подачи деклараций.

Для военнослужащих Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Госспецсвязи, Управления государственной охраны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и полицейских подразделений особого назначения, участвующих в боевых действиях, отсрочка будет сохранена.

Они должны будут подать декларации в течение 90 дней после одного из следующих событий:

завершения или отмены военного положения;

увольнение с военной службы.

Такой же срок предусмотрен для военнослужащих других государственных органов, которые непосредственно участвовали в боевых действиях на последний день обычного срока подачи декларации.

В этом случае отсчет 90 дней начнется после завершения военного положения, прекращения участия в боевых действиях или увольнения со службы.

При этом повторное привлечение военнослужащего к боевым задачам не приостанавливает и не продлевает установленный срок подачи декларации.

Когда военнослужащим необходимо будет подать декларации за предыдущие годы

Законопроект устанавливает отдельные требования для военнослужащих, которые не подавали декларации после 2021 года.

После вступления закона в силу у них будет 90 дней, чтобы подать необходимые документы. В то же время это требование не будет касаться военнослужащих, для которых предусмотрен специальный порядок декларирования.

Зачем меняют правила декларирования

Авторы законопроекта считают, что действующая система не учитывает разницу между военными, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, и теми, кто выполняет задачи в тылу.

Из-за одинаковых правил обе категории военнослужащих могут не подавать декларации в течение длительного времени. Это, по мнению разработчиков документа, ослабляет финансовый контроль за их доходами и имуществом.

Предлагаемые изменения должны сократить количество непредставленных деклараций и усилить контроль за финансовым положением военнослужащих.

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