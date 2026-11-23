Чоловік кладе гроші в кишеню військової форми. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року українським військовослужбовцям нараховують грошове забезпечення за жовтень. Це основні оклади, бойові доплати, премії та інші надбавки. За встановленими правилами виплати за попередній місяць мають надходити до 20 числа, проте не завжди гроші перераховують у визначені дати. Через різні причини кошти можуть надійти пізніше.

Коли військові отримають бойові за жовтень

У Довіднику з питань грошового забезпечення військовослужбовців на сайті Міністерства оборони України сказано, що виплати за попередній місяць мають надійти до 20 числа. Але це не означає, що їх неодмінно зарахують на картку вчасно.

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Якщо військова частина отримала фінансування із запізненням, її фінансова служба має переказати гроші військовим упродовж трьох днів після надходження коштів.

На практиці виплати приходять у різні дні. Основне забезпечення зазвичай виплачують до 15 числа, а бойові доплати, премії та надбавки частіше надходять уже після 20-го.

Чому в листопаді можуть затримати бойові доплати

Затримки трапляються протягом усього року, і листопад не виняток. Найчастіше такі збої бувають на початку року: тоді діють бюджетні процедури, багато паперової роботи, оновлюються фінансові документи. У січні частини переоформлюють особові справи та готують нові запити на фінансування, тож нарахування й перекази інколи затягуються.

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Але є й інші причини:

Документи запізнюються. Військова частина може вчасно не передати дані, потрібні для розрахунку виплат.

Помилки у фінансових запитах. Неправильно оформлені документи доводиться виправляти, і це відтерміновує гроші.

Технічні збої. Через проблеми в роботі платіжних систем перекази на банківські рахунки можуть іти довше.

Наслідки обстрілів. Удари по критичній інфраструктурі інколи порушують роботу банків та інших фінансових сервісів.

Якщо бойові чи інші виплати не прийшли вчасно, варто звернутися до фінансової служби своєї частини. Там пояснять, чому сталася затримка і як саме нараховували кошти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військовослужбовців можуть позбавляти премій та бойових доплат. Це може відбуватися порушення військової дисципліни та невиконання службових обов'язків. Якщо гроші зняли безпідставно, боєць може оскаржити дії командування.

Також дізнавайтеся, чому затримують виплати військовим після поранення. Однією з причин можуть бути помилки в документах, які підтверджують обставини травми. Перевіряти правильність оформлення довідок краще заздалегідь.