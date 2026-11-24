Військові йдуть дорогою. Фото: Генштаб/Telegram

У грудні 2026 року українські військовослужбовці отримуватимуть грошове забезпечення, розмір якого залежить від посади, військового звання, вислуги років та умов служби. Для новобранців, які проходять підготовку в навчальних центрах, передбачена мінімальна виплата. Водночас за бойові завдання та додаткові обов'язки військові можуть отримувати значно більше.

Про порядок нарахування виплат військовим розповіли в інформагентстві Міністерства оборони України АрміяInform, передають Новини.LIVE.

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З чого складатимуться виплати військовим у грудні

Розмір грошового забезпечення українських військовослужбовців визначається відповідно до наказу Міністерства оборони України №260. Сума, яку отримує військовий, залежить від кількох складових.

Основне грошове забезпечення включає:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років.

Мінімальна сума грошового забезпечення становить 20 130 грн. Її отримують новобранці, які проходять підготовку в навчальних центрах.

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Після завершення навчання та зарахування до військової частини розмір виплат може змінитися. На нього впливають посада, звання, тривалість служби, вид військ та інші умови.

Крім основного грошового забезпечення, військовослужбовцям можуть нараховувати щомісячні надбавки. Зокрема, додаткові кошти передбачені за особливі умови служби, рівень кваліфікації, роботу з інформацією з обмеженим доступом та службу в Силах спеціальних операцій.

Також надбавки можуть отримувати військові, які мають науковий ступінь або вчене звання. Окремо передбачені премії та винагороди за виконання завдань із кібербезпеки й кіберзахисту.

Які додаткові виплати передбачені для військових

Окрім щомісячного грошового забезпечення, військовослужбовці можуть отримувати одноразові виплати та матеріальну допомогу.

Додаткові винагороди передбачені за виконання окремих завдань і робіт. Серед них:

виконання завдань під час морської служби;

стрибки з парашутом;

проведення водолазних робіт;

участь у протимінній діяльності;

несення бойового чергування.

Крім того, військові можуть розраховувати на допомогу для оздоровлення, матеріальну підтримку для розв'язання соціально-побутових питань та виплату після укладення першого контракту.

На загальний розмір грошового забезпечення також впливає вид військ. Наприклад, виплати військовослужбовців Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій можуть відрізнятися. Це пов'язано з особливостями виконання завдань та додатковими виплатами, передбаченими для окремих підрозділів.

Скільки військовим доплачують за бойові завдання

Окрему частину доходу військовослужбовців можуть становити додаткові винагороди за виконання бойових і спеціальних завдань. Їхній розмір залежить від місця служби, характеру роботи та безпосередньої участі військового в бойових діях.

Передбачені такі щомісячні доплати:

10 000 грн — за виконання обов'язків у тилу за визначених умов, якщо військовослужбовець не має права на іншу додаткову винагороду;

30 000 грн — за виконання бойових або спеціальних завдань;

50 000 грн — за виконання завдань на пунктах управління;

100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях за встановлених умов.

Водночас отримувати всі ці доплати одночасно за один і той самий період не можна. Якщо військовослужбовець має право на кілька додаткових винагород, йому виплачують лише одну — найбільшу за розміром.

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