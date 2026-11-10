Військовослужбовець пише на аркуші паперу. Фото: Генштаб/Telegram

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила подання декларацій для військовослужбовців та інших представників сил безпеки. Документ пропонує залишити відстрочку для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, а для військових тилових і адміністративних підрозділів передбачити декларування у звичайні строки.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Кому дозволять подати декларацію пізніше

Нині військовослужбовці сил безпеки можуть відкладати подання декларацій до завершення воєнного стану незалежно від того, чи беруть вони участь у бойових діях. Через це такою можливістю користуються також працівники тилових, адміністративних і забезпечувальних підрозділів.

Законопроєкт №16220 пропонує змінити цей підхід і розділити військових на кілька категорій.

Для військовослужбовців Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Управління державної охорони, ЗСУ, Держспецтрансслужби та поліцейських підрозділів особливого призначення, які воюють, збережуть відстрочку. Вони повинні будуть подати декларацію протягом 90 днів після завершення або скасування воєнного стану чи звільнення зі служби.

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Такий самий строк передбачений для військових інших державних органів, які безпосередньо брали участь у бойових діях на останній день звичайного строку декларування. У цьому випадку 90 днів відраховуватимуть після завершення воєнного стану, припинення участі в боях або звільнення зі служби.

Повторне залучення до бойових дій не зупинятиме і не продовжуватиме цей строк.

Кому доведеться декларуватися у звичайні строки

Законопроєкт також уточнює перелік посадовців, які не зможуть відкладати подання декларацій. Вони повинні звітувати про свої доходи та майно за загальними правилами навіть під час воєнного стану.

До цієї категорії належать:

міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади та місцевих органів влади;

державні службовці;

керівники правоохоронних органів та їхні заступники;

судді, прокурори та члени органів суддівського й прокурорського врядування;

начальники військових і військово-цивільних адміністрацій;

Керівник Офісу Президента, Секретар РНБО, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, народні депутати, Військовий омбудсман та їхні заступники.

Як змінять доступ до декларацій військових

Окремий блок законопроєкту стосується захисту інформації про військовослужбовців. Документи тих, хто підпадає під спеціальний порядок декларування, не показуватимуть у відкритому доступі. Виняток становитимуть високопосадовці та військові, які не беруть участі в бойових діях.

Також право звертатися щодо вилучення декларацій військовослужбовців ЗСУ з публічного доступу отримають начальник Генерального штабу та його заступник.

Водночас декларації високопосадовців, зокрема міністрів, керівників правоохоронних органів, суддів і прокурорів, не можна буде приховувати.

НАЗК щороку перевірятиме, чи залишаються підстави для закриття декларацій, та оприлюднюватиме статистику щодо кількості таких документів. Якщо підстав більше немає, агентство має повідомити про це.

Відкритий доступ до декларацій відновлюватиметься автоматично після завершення воєнного стану, звільнення з посади, через яку документ було приховано, або відповідного повідомлення.

Що робити військовим, які не подавали декларації після 2021 року

Законопроєкт передбачає окремий строк для військовослужбовців, які не подавали декларації після 2021 року.

Після набрання законом чинності вони повинні будуть подати необхідні документи протягом 90 днів. Водночас це правило не поширюватиметься на тих, хто матиме право на спеціальний порядок декларування.

Чому хочуть змінити правила

Автори законопроєкту вважають, що чинні правила не розрізняють військових, які воюють, і тих, хто виконує завдання в тилу. Через це декларації не подаються роками, а фінансовий контроль за військовослужбовцями послаблюється.

Нові правила мають допомогти скоротити кількість неподаних декларацій і посилити контроль за доходами та майном посадовців. Водночас для військових, які через участь у бойових діях не можуть вчасно звітувати, пропонують зберегти можливість відстрочки.

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