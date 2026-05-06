Главная Финансы Военный сбор могут отдать на зарплаты в ВСУ: что это значит

Дата публикации 6 мая 2026 16:01
Военный сбор направят на зарплаты военнослужащим: что об этом известно
Военнослужащие с оружием, деньги в конверте. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Члены парламентского комитета по вопросам бюджета согласились с изменениями в законодательство, по которым меняется целевое использование военного сбора. В частности, была поддержана инициатива перенаправить поступления в специальный фонд госбюджета. Это решение позволит профинансировать зарплаты военнослужащим Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Роксолана Пидласа, передает Новини.LIVE.

Военный сбор на зарплаты в ВСУ

По словам Роксоланы Пидласой, за законопроект №15167 в Верховной Раде будут голосовать 12 мая. Ожидается, что его примут за основу и в целом. Согласно документу, со статусом военного сбора в структуре бюджета случится два важных изменения:

  1. С 1 января 2027 года и до конца третьего послевоенного года военный сбор будет зачисляться не в общий, а в специальный фонд госбюджета.
  2. Сумму в более чем 200 миллиардов гривен в год с военного сбора хотят перенаправить на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ.
В Украине хотят изменить подходы к военному сбору. Скриншот: Роксолана Пидласа/Facebook

"У этого шага большое политическое значение, поскольку сейчас почти все собственные поступления общего фонда госбюджета и так направляются на нужды обороны, правда, как на денежное обеспечение военных всех Сил обороны, так и на оружие", — написала Пидласа.

Кто и как платит военный сбор

Наемные работники и предприниматели на общей системе налогообложения на военный сбор отдают по 5% от начисленной зарплаты или годового налогооблагаемого дохода. Для физлиц в 2026 году действуют другие ставки:

  • I, II и IV группы платят по 10% от минимальной зарплаты;
  • III группа — по 1% от полученного ежеквартально дохода.

Что еще стоит знать

Напомним, с июня 2026 года в Силах обороны должна стартовать денежная реформа, которая предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих в тылу до 30 000 гривен. А выплаты пехотинцам будут колебаться от 200 000 до 450 000 гривен. Обо всех ключевых деталях будущей реформы военное командование и Минобороны должны договориться в мае.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты получат мобилизованные в мае. Так, граждане сначала проходят все необходимые процедуры в ТЦК и СП, получают заключение ВВК и отправляются на прохождение БЗВП. Денежное обеспечение им предусмотрено уже с первого дня пребывания на сборах.

Также Новини.LIVE писали, какое денежное обеспечение у сотрудников ТЦК и СП в Украине. В штате территориальных центров есть военнослужащие, госслужащие и работники. Их зарплаты отличаются и начисляются по отдельным принципам.

военный сбор Силы обороны Украины денежное довольствие
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
