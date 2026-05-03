Виплати мобілізованим під час БЗВП: скільки отримають новобранці у травні

Військовослужбовці на навчанні.

Громадяни України, призвані під час особливого періоду, а також ті, хто вступив до лав ЗCУ добровільно, після проходження всіх необхідних процедур у ТЦК та СП направляються до навчальних центрів. Саме там вони проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває орієнтовно 51 день. Важливо, що вже з першого дня цього етапу новобранцям починають нараховувати грошове забезпечення.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримають новобранці у травні.

Розмір виплат мобілізованим, які перебувають на навчанні

У Міністерстві оборони України зазначають, що під час проходження базової підготовки рекрути отримують виплати, які офіційно називаються грошовим забезпеченням. Його мінімальний розмір становить близько 20 130 гривень, однак фактична сума може змінюватися залежно від низки факторів, зокрема військового звання та займаної посади.

Виплата нарахованих коштів здійснюється не одразу, а в наступному календарному місяці однією сумою. Наприклад, якщо військовослужбовець розпочав підготовку у квітні, перше грошове забезпечення він отримає у травні — пропорційно до часу перебування в навчальному центрі.

Розмір виплат мобілізованим після навчання

Після завершення базової підготовки військовослужбовці, які мають перший тарифний розряд і вислугу до одного року та не залучені безпосередньо до бойових дій, зазвичай отримують той самий базовий рівень грошового забезпечення — від 20 130 гривень щомісяця.

Водночас остаточний дохід може зрости за рахунок додаткових виплат, які залежать від умов служби.

Зокрема, передбачені різні види доплат:

близько 30 000 гривень — за виконання завдань поза районами бойових дій;

до 50 000 гривень — за керівництво підрозділами:

до 100 000 гривень — у разі безпосередньої участі в бойових діях.

Окрім цього, за кожні 30 днів перебування на передовій може додатково нараховуватися ще 70 000 гривень. Також військовослужбовці мають право на щорічні виплати, зокрема допомогу на оздоровлення та інші види матеріальної підтримки, якщо це передбачено законодавством.

