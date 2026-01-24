ПриватБанк скасував анонсовані нові тарифи — що треба знати

Відео
Тарифи в Приваті — яка послуга буде безплатною до кінця року

Дата публікації: 24 січня 2026 07:01
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" вирішив відмовитись від анонсованих раніше планів щодо запровадження з 2026 року тарифу на послугу з відправлення карток. Йдеться про сервіс замовлення карт як по Україні, так і за кордон.

Про це йдеться на офіційному порталі банківської установи.

Читайте також:

Безкоштовна доставка карт для клієнтів ПриватБанку

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, послуга доставки карт клієнтам банку по всьому світу залишиться безкоштовною до кінця поточного року. Раніше у банку попереджали, що тариф на такий сервіс становитиме 80 грн.

"ПриватБанк продовжує безкоштовну доставку карток у 2026 році. Минулоріч клієнти ПриватБанку отримали з доставкою по Україні та за кордон понад 1,2 млн платіжних карток банку", — йдеться у повідомленні.  

За цією інформацією, у 2025 році найбільш популярна така послуга була серед жителів Києва, а також Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей. 

Водночас, за кордон ПриватБанк надіслав картки з доставкою майже для 150 тисяч українців. Найбільше таким сервісом користувалися у Польщі, Німеччині, Чехії, США, Британії, Франції та Іспанії. 

У фінустанові нагадали, що з початку війни ПриватБанк пролонгував термін дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися картою для оплати товарів та послуг в торгових мережах та зняття готівкових коштів. 

Як клієнтам замовити доставку карти

За потреби перевипуску картки для розрахунків в інтернет-магазинах можна оформити миттєво цифрову картку у мобільному застосунку "Приват24" чи замовити пластикову аналог з доставкою. 

Зробити замовлення можна у кілька кліків та отримати карту у відділенні або поштоматі Нової Пошти в українських регіонах та через Нову Пошту або Укрпошту у більш ніж 60 країну світу.

Для того, щоб замовити карту, необхідно:

  • у застосунку зайти в меню "Усі картки";
  • обрати необхідну карту для здійснення перевипуску;
  • увійти в її налаштування;
  • натиснути на опцію "Замовити картку";
  • підтвердити замовлення доставки карти.

По Україні картку доставлять за 24 години, а за кордоном через кур'єра Нової пошти за тиждень-два, через Укрпошту — від одного тижня до 30 днів. 

Раніше ми розповідали, що чому клієнтам ПриватБанку можуть заблокувати банківську карту. У 2026 році діють певні обмеження на операції.   

Також повідомлялося, що "Приват24" доповнили новим сервісом для клієнтів. Йдеться про послугу для розподілу спільних грошових витрат.  

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
