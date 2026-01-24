ПриватБанк скасував анонсовані нові тарифи — що треба знати

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" вирішив відмовитись від анонсованих раніше планів щодо запровадження з 2026 року тарифу на послугу з відправлення карток. Йдеться про сервіс замовлення карт як по Україні, так і за кордон.

Про це йдеться на офіційному порталі банківської установи.

Безкоштовна доставка карт для клієнтів ПриватБанку

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, послуга доставки карт клієнтам банку по всьому світу залишиться безкоштовною до кінця поточного року. Раніше у банку попереджали, що тариф на такий сервіс становитиме 80 грн.

"ПриватБанк продовжує безкоштовну доставку карток у 2026 році. Минулоріч клієнти ПриватБанку отримали з доставкою по Україні та за кордон понад 1,2 млн платіжних карток банку", — йдеться у повідомленні.

За цією інформацією, у 2025 році найбільш популярна така послуга була серед жителів Києва, а також Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей.

Водночас, за кордон ПриватБанк надіслав картки з доставкою майже для 150 тисяч українців. Найбільше таким сервісом користувалися у Польщі, Німеччині, Чехії, США, Британії, Франції та Іспанії.

У фінустанові нагадали, що з початку війни ПриватБанк пролонгував термін дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися картою для оплати товарів та послуг в торгових мережах та зняття готівкових коштів.

Як клієнтам замовити доставку карти

За потреби перевипуску картки для розрахунків в інтернет-магазинах можна оформити миттєво цифрову картку у мобільному застосунку "Приват24" чи замовити пластикову аналог з доставкою.

Зробити замовлення можна у кілька кліків та отримати карту у відділенні або поштоматі Нової Пошти в українських регіонах та через Нову Пошту або Укрпошту у більш ніж 60 країну світу.

Для того, щоб замовити карту, необхідно:

у застосунку зайти в меню "Усі картки";

обрати необхідну карту для здійснення перевипуску;

увійти в її налаштування;

натиснути на опцію "Замовити картку";

підтвердити замовлення доставки карти.

По Україні картку доставлять за 24 години, а за кордоном через кур'єра Нової пошти за тиждень-два, через Укрпошту — від одного тижня до 30 днів.

